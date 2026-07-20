Hoy No Circula martes 21 de julio: estos autos descansan en CDMX y Edomex. IA

Si planeas utilizar tu automóvil este martes 21 de julio de 2026, es importante revisar cómo opera el Programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) para evitar multas y contratiempos.

De acuerdo con el calendario oficial del programa, administrado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y las autoridades ambientales de la CDMX y el Edomex, este martes la restricción aplica a un grupo específico de vehículos en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

¿Qué autos no circulan este martes 21 de julio?

Este martes 21 de julio, no podrán circular los siguientes vehículos:

Engomado rosa.

Terminación de placas 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción estará vigente de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México donde opera el programa.

Si durante el día se activara una Contingencia Ambiental, la CAMe podría anunciar un Doble Hoy No Circula, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

El programa contempla excepciones para determinados vehículos, entre ellos:

Vehículos con holograma 0 y 00.

Automóviles eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos de emergencia.

Transporte escolar y funerario autorizado.

Vehículos conducidos por personas con discapacidad que cumplan con la normativa vigente.

Estos automóviles pueden circular normalmente, salvo que se establezcan restricciones extraordinarias por contingencia ambiental.