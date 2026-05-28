¿La jornada laboral de 40 horas te garantiza descansar sábado y domingo por ley?

La reforma a la jornada laboral de 40 horas en México apunta a dos días de descanso semanales, aunque no necesariamente sábado y domingo.

Si ya estás haciendo planes para un fin de semana o quieres saber si por fin podrás olvidarte de trabajar los sábados, ojo, porque la nueva reforma laboral en México trae un cambio histórico… pero también una letra chica importante.

La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, aprobada mediante la reforma al Artículo 123 de la Constitución, busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Sin embargo, no todos tendrán automáticamente sábado y domingo libres, y aquí te explicamos por qué.

El cambio en la Constitución

Antes de la reforma, la ley contemplaba jornadas de 8 horas diarias durante seis días, lo que daba como resultado 48 horas semanales y solo un día de descanso obligatorio, generalmente el domingo.

Con la reforma al Artículo 123 Constitucional, esto cambia de fondo:

El máximo de horas laborales a la semana será de 40.

En la práctica, esto significa cinco días de trabajo y al menos dos días de descanso.

Es decir, desaparece el esquema tradicional de seis días laborales.

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¿Sábado y domingo obligatorios? Esto dice la ley

Aquí viene la duda más común y donde muchos se confunden:

No, la ley NO establece que los días de descanso deban ser sábado y domingo.

La reforma busca proteger la salud del trabajador, pero también mantiene flexibilidad para las empresas. Por eso, los dos días de descanso deberán acordarse entre el trabajador y el patrón, según la naturaleza del empleo.

Ejemplos comunes:

Comercios

Restaurantes

Hoteles

Servicios turísticos

Lo único obligatorio será:

Máximo 40 horas semanales

Cinco días de trabajo

Dos días de descanso

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Jornada 40 horas: esquemas laborales más flexibles

La redacción de la reforma da pie a modelos de trabajo más modernos, siempre que no se rebasen las 40 horas semanales.

Por ejemplo:

Jornadas concentradas

Más días de descanso consecutivos

Horarios personalizados según el puesto

Todo dependerá del acuerdo entre trabajador y empleador.

Ojo con las fechas: el cambio será gradual

El año 2026 funcionará como periodo de preparación para las empresas. La reducción comenzará de forma gradual a partir del 1 de enero de 2027

Así quedará el calendario:

2027: 46 horas semanales

2028: 44 horas

2029: 42 horas

2030: 40 horas semanales (meta final)

Será hasta 2030 cuando los dos días de descanso semanales queden totalmente garantizados en la Constitución.

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