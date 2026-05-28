¿La jornada laboral de 40 horas te garantiza descansar sábado y domingo por ley?
La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales ya está en la Constitución, pero hay un detalle que muchos pasan por alto: la ley NO obliga a que el descanso sea sábado y domingo. Aquí te explicamos cómo funcionarán realmente tus días libres y desde cuándo aplica el cambio en México
Si ya estás haciendo planes para un fin de semana o quieres saber si por fin podrás olvidarte de trabajar los sábados, ojo, porque la nueva reforma laboral en México trae un cambio histórico… pero también una letra chica importante.
La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, aprobada mediante la reforma al Artículo 123 de la Constitución, busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Sin embargo, no todos tendrán automáticamente sábado y domingo libres, y aquí te explicamos por qué.
El cambio en la Constitución
Antes de la reforma, la ley contemplaba jornadas de 8 horas diarias durante seis días, lo que daba como resultado 48 horas semanales y solo un día de descanso obligatorio, generalmente el domingo.
Con la reforma al Artículo 123 Constitucional, esto cambia de fondo:
- El máximo de horas laborales a la semana será de 40.
- En la práctica, esto significa cinco días de trabajo y al menos dos días de descanso.
Es decir, desaparece el esquema tradicional de seis días laborales.
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¿Sábado y domingo obligatorios? Esto dice la ley
Aquí viene la duda más común y donde muchos se confunden:
No, la ley NO establece que los días de descanso deban ser sábado y domingo.
La reforma busca proteger la salud del trabajador, pero también mantiene flexibilidad para las empresas. Por eso, los dos días de descanso deberán acordarse entre el trabajador y el patrón, según la naturaleza del empleo.
Ejemplos comunes:
- Comercios
- Restaurantes
- Hoteles
- Servicios turísticos
Lo único obligatorio será:
- Máximo 40 horas semanales
- Cinco días de trabajo
- Dos días de descanso
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Jornada 40 horas: esquemas laborales más flexibles
La redacción de la reforma da pie a modelos de trabajo más modernos, siempre que no se rebasen las 40 horas semanales.
Por ejemplo:
- Jornadas concentradas
- Más días de descanso consecutivos
- Horarios personalizados según el puesto
Todo dependerá del acuerdo entre trabajador y empleador.
Ojo con las fechas: el cambio será gradual
El año 2026 funcionará como periodo de preparación para las empresas. La reducción comenzará de forma gradual a partir del 1 de enero de 2027
Así quedará el calendario:
- 2027: 46 horas semanales
- 2028: 44 horas
- 2029: 42 horas
- 2030: 40 horas semanales (meta final)
Será hasta 2030 cuando los dos días de descanso semanales queden totalmente garantizados en la Constitución.
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