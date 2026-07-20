El mejor aire acondicionado para casa no es el más caro: así eliges el correcto según los BTU

Elegir un aire acondicionado según sus BTU y el tamaño de la habitación puede ayudarte a evitar gastos innecesarios y mejorar la eficiencia energética.

Con el calor a todo lo que da, prender un ventilador a veces ya no alcanza y mucha gente empieza a pensar en comprar un aire acondicionado. Pero elegir el primero que veas puede salir caro, porque un equipo con la capacidad equivocada puede gastar más luz de la necesaria o, de plano, no enfriar bien tu casa.

Por eso, debes de fijarte primero en la capacidad de enfriamiento antes de sacar la cartera. No todos los equipos sirven para cualquier espacio y elegir el adecuado puede hacer una gran diferencia en tu recibo de electricidad.

¿Cómo elegir el aire acondicionado correcto para casa?

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, los aires acondicionados para casa se clasifican por su capacidad de enfriamiento, la cual se expresa en toneladas de refrigeración (TR) o en BTU (Unidades Térmicas Británicas). Estas son las capacidades más comunes:

Toneladas BTU ½ 6,000 1 12,000 1½ 18,000 2 24,000 3 36,000 4 48,000 5 60,000

Pero no todo depende del tamaño del aparato. Según la Profeco, también influyen factores como:

El tamaño de la habitación.

El clima de la ciudad donde vives.

Cuántas personas usan ese espacio.

La cantidad de ventanas.

Los materiales con los que está construida la vivienda.

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¿Por qué importa la ciudad donde vives?

No es lo mismo enfriar una recámara en la Ciudad de México que una en Mérida o Mexicali. Por eso, existe una clasificación climática que divide al país en cuatro zonas para ayudar a elegir la capacidad adecuada.

Zona 1: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas. Zona 2: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos y Puebla. Zona 3: Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Zona 4: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán.

¿Cuántos BTU necesita tu cuarto?

La capacidad sugerida según el tamaño de la habitación y la zona climática se puede explicar con la siguiente tabla:

Metros cuadrados Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 0 a 4 m² 6,000 5,400 6,600 7,200 4 a 8 m² 8,000 7,200 8,800 9,600 8 a 12 m² 10,000 9,000 11,000 12,000 12 a 16 m² 12,000 10,800 13,200 14,400 16 a 20 m² 14,000 12,600 15,400 16,800 20 a 25 m² 18,000 16,200 19,800 21,600 25 a 30 m² 24,000 21,600 26,400 28,800

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¿Cómo calcular los BTU que necesita tu recámara?

Imagina que quieres instalar un aire acondicionado en una habitación de 4 metros de largo por 3 metros de ancho ubicada en Puebla. Primero debes calcular la superficie: 4 × 3 = 12 metros cuadrados.

Como Puebla pertenece a la Zona 2, la tabla de referencia indica que para un espacio de 12 m² la capacidad recomendada es de 10,800 BTU.

Y listo, así de fácil.

Con esa referencia puedes buscar un equipo con una capacidad similar para enfriar el cuarto de manera eficiente, sin comprar uno demasiado pequeño ni gastar de más en uno sobredimensionado.

¿Qué significan los BTU y las toneladas?

12,000 BTU equivalen aproximadamente a una tonelada de refrigeración (1 TR). Y no, esa “tonelada” no tiene nada que ver con el peso del aparato. Es únicamente una unidad que mide su capacidad para enfriar. De hecho, un aire acondicionado de una tonelada suele pesar entre 30 y 40 kilos, muy lejos de una tonelada real.

¿Qué hacer antes de comprar un aire acondicionado?

Antes de decidirte por un modelo, revisa:

Los metros cuadrados que quieres enfriar.

La zona climática donde está tu vivienda.

Cuántas personas usan regularmente la habitación.

La cantidad de ventanas y la entrada de sol.

El aislamiento y los materiales de construcción.

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