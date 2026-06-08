Dividen opiniones en la Cámara de Diputados por triunfo del PRI en Coahuila; Rubén Moreira propone alianza para 2027

El aplastante triunfo electoral del PRI en las elecciones legislativas de Coahuila evidencia la necesidad de que toda la oposición debe unirse para sacar a Morena de Palacio Nacional, así lo consideró el líder de los diputados federales del tricolor, Rubén Moreira.

El ex mandatario de dicha entidad rechazó que su partido haya comprado los votos en los comicios de este domingo, aseguró que esa acusación de Morena es una ofensa a los electores coahuilenses, pero insistió en que la oposición unida obtendría la victoria en la mayoría de los estados del país en el 2027.

De hecho, Rubén Moreira expresó su deseo de que el PAN vaya unido al PRI en los próximos comicios.

“Todos hemos hablado de la oportunidad que se abre frente a México de tener una oposición unida para que en una gran alianza que pueda tener candidaturas comunes, en defensa del voto, o movimientos estratégicos, frenemos a Morena y con ello frenar la destrucción del país. ¿Pediría que el PAN reflexione sobre esa posibilidad? - No, yo no soy nadie para llamarlo a reflexionar, pero sí me gustaría que fuéramos juntos en el 2027”.

¿Cuál es la postura del PAN y del PT ante los resultados en Coahuila?

En contraste, la diputada del PAN, Kenia López Rabadán, pese los bajísimos resultados de su partido en Coahuila, descartó una alianza con el PRI, dijo que en todo caso eso corresponde la dirigencia panista, dijo que primero debe haber unidad al interior del blanquiazul y apostarle al PAN, en clara referencia a la emotiva felicitación de Vicente Fox al PRI por su victoria electoral.

“Es una decisión que habrá de tomar el PAN, estaremos viendo como transcurren los días, hoy lo que es un hecho es que el PAN le apuesta al PAN, necesitamos regresar a nuestros orígenes y hoy claramente todos los panistas estamos apostando evidentemente a la defensa de la familia, la Patria y la defensa de las libertades. Hay que avanzar primero con nosotros mismos, sí leí el tuit del presidente Fox habremos de preguntarle: qué nos quiso decir”.

A su vez el líder de la bancada del PT, Reginaldo Sandoval, admitió que la narrativa de la oposición de insistir en que hay un narco gobierno, narco partido, narco políticos, afecta a los partidos de la 4T, por ello, instrumentan ya la estrategia de ir ‘casa por casa’ a decirle a la gente que es falso lo que afirman los opositores.

“Si nos afecta, pero depende del ejercicio que hagamos yendo casa por casa, colonia por colonia, distrito por distrito, pueblo, por pueblo y municipios por municipio tocando puertas para explicar los dos proyectos de Nación. El que quiere seguir empujando el segundo piso de la 4T y el proyecto que quiere regresar para volver a privatizar y ser servil de gobiernos extranjeros. Y lo de Coahuila no nos va afectar en el resto del país, no tiene repercusión nacional”.

El petista alertó que la ultraderecha estadounidense está interviniendo en los procesos electorales de Colombia, Perú, y Brasil, y busca hacer lo mismo en México, pero Morena, PT y el Partido Verde no lo van a permitir.

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