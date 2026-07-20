Pemex informa sobre incidente controlado en la Refinería Olmeca | Dos Bocas

Dos Bocas, Tabasco. – Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que la mañana de este día se atendió un evento operativo menor dentro de las instalaciones de la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, el cual fue sofocado de manera inmediata sin registrar personas lesionadas ni afectaciones a la población.

De acuerdo con el reporte oficial de la empresa productiva del Estado, los hechos ocurrieron a las 7:35 horas, cuando se detectó una fuga en una bomba de carga de crudo. La falla ocasionó una pérdida menor de aceite crudo, lo que derivó en un fuego incipiente y la presencia de humo negro en la zona.

Respuesta inmediata del equipo contraincendios

Tras la detección de la fuga, el personal activó de forma inmediata los protocolos de seguridad y procedimientos operativos correspondientes. Cuadrillas especializadas en contraincendios de Pemex acudieron al punto para extinguir la flama en cuestión de minutos.

Reporte oficial de Pemex: No se registraron personas lesionadas. La Refinería Olmeca se encuentra en condiciones normales de operación, sin que exista ninguna situación de riesgo para el personal, la comunidad vecina ni el medio ambiente.

Operación normal y llamado a informarse por canales oficiales

Tras dar por concluido el incidente, Pemex confirmó que las actividades dentro del complejo petrolero continúan de manera regular y bajo estrictos estándares de seguridad.

Finalmente, la empresa reiteró su compromiso con la integridad de sus trabajadores y de las comunidades aledañas, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a evitar rumores y consultar únicamente las fuentes oficiales para contar con información veraz y oportuna.