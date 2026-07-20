Lluvias en CDMX y Edomex: pronóstico del clima para este martes 21 de julio de 2026

Clima CDMX y Edomex martes 21 de julio: esta es la hora en la que se esperan lluvias. Getty Images

La Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) mantendrán condiciones típicas de la temporada de lluvias durante este martes 21 de julio de 2026. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se espera un ambiente fresco por la mañana, incremento de nubosidad durante el día y lluvias acompañadas de descargas eléctricas por la tarde y noche.

Si tienes actividades al aire libre o planeas regresar a casa después del trabajo, conviene llevar paraguas o impermeable, ya que las precipitaciones podrían presentarse en varias zonas del Valle de México.

¿A qué hora va a llover este martes 21 de julio en la CDMX?

Según el pronóstico meteorológico, la mañana iniciará con cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas, mientras que hacia el mediodía comenzará el desarrollo de nubosidad.

Las primeras lluvias aisladas podrían registrarse entre las 14:00 y 16:00 horas, pero el periodo con mayor probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas se espera entre las 17:00 y las 21:00 horas, principalmente en las zonas poniente, sur y áreas altas de la capital. También existe posibilidad de rachas de viento y caída de granizo en algunos puntos.

La temperatura máxima en la Ciudad de México oscilará entre 26 y 28 grados Celsius, mientras que la mínima será de 13 a 15 grados.

¿Cómo estará el clima en el Estado de México?

Para el Estado de México, el SMN prevé cielo medio nublado durante la mañana y aumento de nubosidad conforme avance la tarde.

Los municipios del valle de Toluca, así como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y zonas cercanas, podrían registrar lluvias de intensidad moderada a fuerte entre las 16:00 y las 21:00 horas, con actividad eléctrica y posibles granizadas de forma aislada.

Las temperaturas serán más frescas que en la capital, especialmente durante las primeras horas del día y por la noche.

Recomendaciones por las lluvias en el Valle de México

Las autoridades recomiendan mantenerse informado a través de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, ya que las lluvias podrían provocar encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones al tránsito en algunas vialidades.

Si vas a conducir durante la tarde o noche, reduce la velocidad, mantén tu distancia con otros vehículos y evita cruzar calles o avenidas con acumulación de agua.

Aunque el ambiente será templado durante gran parte del día, la combinación de nubosidad y lluvias provocará un descenso de temperatura durante la noche, por lo que se recomienda llevar una prenda ligera para evitar cambios bruscos de clima.