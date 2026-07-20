¿Por qué Semarnat revocó la concesión de Cantiles de Mita en Playa Las Cocinas, Nayarit?

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revocó el título de concesión de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) otorgado a la empresa Cantiles de Mita S.A. de C.V. en Playa Las Cocinas, ubicada en Punta de Mita, Nayarit. Esta resolución administrativa responde al incumplimiento de las bases del acuerdo original, derivado del desarrollo de obras e infraestructura que no contaban con los permisos exigidos por la legislación ambiental vigente.

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¿Por qué Semarnat revocó la concesión en Playa Las Cocinas?

La decisión administrativa surge de la revisión técnica, jurídica y de gestión realizada por la Semarnat en coordinación con la Profepa y la Fiscalía General de la República (FGR).

Para la fundamentación legal y técnica del dictamen participaron especialistas de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (DGZFMTAC), la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) y la Unidad Coordinadora de Oficinas de Representación y Gestión Territorial (UCORGT).

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¿Qué acciones contempla el plan de restauración ambiental?

Ante las modificaciones no autorizadas en el terreno, la dependencia federal definió un plan de acción para resarcir los daños causados en el ecosistema marino-costero.

La estrategia prioriza la protección del entorno y el restablecimiento del tránsito ciudadano por la franja costera. Para definir este esquema de intervención, la Semarnat aseguró que entabló mesas de trabajo con residentes locales y autoridades de la región, incorporando sus observaciones técnicas al proyecto final de remediación.

El plan de trabajo en desarrollo contempla la aplicación de mecanismos de restauración ambiental enfocados en la recuperación de la vegetación nativa de la costa y la rehabilitación integral de la zona.

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¿Qué ocurrirá en la franja costera de Punta de Mita?

Las autoridades técnicas evalúan la viabilidad de implementar procedimientos sustentados en procesos naturales para garantizar la recuperación ecológica del sitio y asegurar el paso continuo de los visitantes.

Con la anulación de esta concesión y el inicio del programa de recuperación, la autoridad federal mantiene la coordinación interinstitucional para vigilar el cumplimiento del marco legal, garantizar la justicia ambiental y restituir el uso público en la franja costera de Punta de Mita.

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