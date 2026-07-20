Lluvias inundan Línea A del Metro; suspenden servicio parcial y RTP apoya a usuarios

La intensa lluvia registrada en el oriente del Valle de México provocó la suspensión parcial de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, luego de que el agua inundó las vías entre las estaciones Guelatao y La Paz, lo que obligó a detener la circulación de los trenes por seguridad.

¿Por qué suspendieron el servicio de la Línea A del Metro?

La interrupción del servicio generó caos entre miles de usuarios que diariamente se trasladan desde municipios del Estado de México hacia la capital del país. En redes sociales se viralizaron videos en los que se observa el nivel del agua sobre las vías, particularmente en el tramo cercano a Santa Martha, además de andenes saturados, largas filas y personas caminando para buscar transporte alternativo.

El Metro informó que la operación quedó limitada al tramo Pantitlán-Guelatao, mientras brigadas especializadas realizaron labores de bombeo, desazolve y revisión del sistema eléctrico, ya que la acumulación de agua impedía la circulación segura de los trenes. Como apoyo a los pasajeros, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) habilitó un servicio emergente para cubrir el tramo afectado.

#AvisoMetro: Por fuerte precipitación pluvial en la zona oriente de la ciudad, la Línea A opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos.



No hay servicio de trenes en el tramo de las estaciones Guelatao-La Paz.



Se coordina el apoyo con unidades de… — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 20, 2026

Lluvias colapsan la Línea A del Metro Ampliar

La emergencia se presentó en medio de una jornada de lluvias intensas que dejó encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de la Ciudad de México y la zona metropolitana. Autoridades capitalinas reportaron afectaciones en vialidades primarias, caída de árboles y diversos encharcamientos, mientras el Metro aplicó la marcha de seguridad en varias líneas para reducir la velocidad de los trenes y garantizar la seguridad de los usuarios.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. pic.twitter.com/pyA73qXjdF — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 20, 2026

¿Por qué la Línea A del Metro se inunda con frecuencia?

La Línea A Metro ha registrado afectaciones recurrentes durante las lluvias debido a que gran parte de su recorrido es superficial y atraviesa una de las zonas más propensas a inundaciones del oriente de la Ciudad de México y el Estado de México. Incluso, especialistas han señalado que este corredor enfrenta problemas estructurales asociados a hundimientos diferenciales del terreno, lo que incrementa la vulnerabilidad de su infraestructura.

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