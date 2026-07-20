¿Vas a tramitar tu credencial para votar? INE acelera la entrega en módulos tras finalizar la transición operativa

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que estabilizó la producción del nuevo modelo de la Credencial e inició la reducción gradual de los tiempos de entrega, luego de concluir la etapa inicial de transición al nuevo contrato de producción.

El organismo explicó que la producción ya procesa las credenciales correspondientes a los trámites realizados por la ciudadanía el día anterior en los Módulos de Atención Ciudadana, lo que permitirá avanzar hacia el plazo habitual de entrega de entre seis y nueve días naturales.

#BoletínINE 📄| #INE regulariza la producción de la Credencial para Votar y comienza la reducción gradual de los tiempos de entrega ✅



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¿Por qué el INE redujo los tiempos de entrega de la credencial?

Durante las primeras siete semanas de operación del nuevo contrato, el INE solicitó la producción de 2 millones 415 mil 191 credenciales, de las cuales 2 millones 9 mil 877 ya fueron distribuidas a los módulos de atención en todo el país, de acuerdo con el informe presentado en la Comisión del Registro Federal de Electores.

El Instituto detalló que el nuevo contrato para la producción de la Credencial para Votar entró en vigor el 1 de junio de 2026, cuando existía un rezago de 423 mil 109 credenciales pendientes de producir, derivado de la alta demanda de trámites y del agotamiento del volumen máximo previsto en el contrato anterior.

Precisó que la producción comenzó de manera gradual para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de seguridad del nuevo modelo.

Ampliar

¿Cómo avanzó la producción del nuevo modelo de credencial?

El primer día se elaboraron 2 mil credenciales, mientras que el 10 de junio se alcanzó la capacidad contratada de 90 mil credenciales diarias.

El INE señaló que durante el periodo de transición fue necesario ampliar temporalmente los tiempos de entrega; sin embargo, una vez estabilizada la producción y reducido el rezago acumulado, inició el proceso para regresar al plazo comprometido.

El INE México es el único autorizado para entregar la #CredencialParaVotar, y de forma gratuita. pic.twitter.com/XO3sOLv4qg — INEtelMX (@INEtelMX) July 20, 2026

¿Qué trámites continúan disponibles en el INE?

Aseguró que los trámites de inscripción, reposición, renovación y actualización de la Credencial para Votar continúan con normalidad y exhortó a la ciudadanía a consultar previamente el estatus de su trámite antes de acudir al módulo correspondiente.

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