MC denuncia a Clara Brugada por presunto desvío de recursos en obras contra inundaciones
La denuncia fue presentada por Movimiento Ciudadano ante la Contraloría capitalina para solicitar una investigación sobre recursos destinados a obras para prevenir inundaciones.
Salomón Chertorivsky, presidente del Consejo Consultivo Nacional de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una denuncia ante la Contraloría General de la Ciudad de México en contra de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.
La denuncia es por posible desvío de recursos, ya que ha gastado más de 3 mil 600 millones de pesos en obras para evitar las inundaciones, pero éstas se siguen dando.
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¿Por qué Movimiento Ciudadano presentó una denuncia contra Clara Brugada?
Chertorivsky dijo que es necesario investigar el destino de 3 mil 360 millones de pesos y la ejecución de 318 obras previamente anunciadas por el Gobierno de la Ciudad para mitigar los daños por las lluvias.
“Apenas la semana pasada la jefa de Gobierno volvió a anunciar otros miles de millones que ya sumarían 7 mil millones de pesos para obras en Iztapalapa. ¡Qué bueno eh!, se necesita muchísima inversión pero que primero aclaren en qué se invirtieron los 3 mil 360 que habló en mayo, dónde están los 3 mil 360 de pesos que usted anunció, dónde están esas 318 obras”.— Salomón Chertorivsky, presidente del Consejo Consultivo Nacional de MC
¿Qué señaló Chertorivsky sobre las obras contra inundaciones?
Apuntó que, si es que sí se invirtieron estos recursos, las obras no han funcionado porque continúan los encharcamientos, las inundaciones tras las lluvias y el colapso en el drenaje en gran parte de la ciudad.
Esto refleja, aseguró, un fracaso en la planeación o hay un desvío de recursos públicos.
Clara Brugada “está ausente de los problemas”, señaló.
Sus errores, agregó, “nos están condenado no únicamente a sobrevivir” sino que se además se vive en una ciudad que no va a funcionar en las próximas décadas por eso es importante hacer hoy lo que se requiere.
Este gobierno debe rendir cuentas, concluyó.