Sheinbaum abandera a delegación mexicana rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum el abanderamiento de la Delegación Mexicana que participará en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo.

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Desde Palacio Nacional la Primera Mandataria pidió a los integrantes de la delegación mexicana honrar a la bandera que simboliza independencia y la integridad de nuestro territorio; incluso dijo que estas palabras también se las dirigió a la Selección Mexicana de futbol, a la que agradeció el buen desempeño en el Mundial 2026.

“Cada vez que inicien su competencia, piensen en México, en las mexicanas y en los mexicanos, en este pueblo grandioso, resistente, trabajador que siempre sale adelante. Piensen en nuestra historia. Pocos países en el mundo tienen la historia de México. Las grandes civilizaciones, decía, pero pocos países en el mundo tienen a un Miguel Hidalgo, a una Leona Vicario, que dieron su vida para construir un país independiente. Pocos países en el mundo tienen a un Juárez”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué mensaje dio Sheinbaum a la delegación mexicana?

Así mismo pidió a los jóvenes que recuerden en todo momento que deben sentirse orgullosos de representar a México.

“Ustedes representan a México y lo hacen con un orgullo extraordinario. Siempre piensen en su país. Llévense el corazón de México con ustedes, que el corazón de México los tiene a cada uno de ustedes. Muchas, muchas felicidades, siéntanse orgullosos del momento que viven y lleguen sin complejos, sin ninguno. Crean en ustedes mismos. Las mexicanas y los mexicanos digo yo que tenemos al menos 4 amores. El amor a nuestra familia, el amor al prójimo, porque somos solidarios, fraternos, el amor a la naturaleza que nos caracteriza, y un amor muy profundo, que es el amor a la patria”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En Palacio Nacional, abanderamos a la delegación mexicana que participará en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana.



Representar a México es algo único. Cada vez que inicien una competencia, piensen en… pic.twitter.com/GXz2CRp7km — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 20, 2026

¿Qué informó la Conade sobre la participación de México?

Previamente, Romel Pacheco, director general de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), recordó que en estos juegos se conmemorará un centenario de una competencia que nació en México y ha unido a la región a través del deporte.

Hoy comienza un nuevo capítulo para nuestra delegación. 🇲🇽



Desde Palacio Nacional despedimos a quienes llevarán el nombre de México a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.



Confíen en todo lo que han construido para llegar hasta aquí. Cada competencia será una… pic.twitter.com/SGmaYpflGr — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) July 20, 2026

Destacó que del 24 de junio al 8 de agosto Santo Domingo recibirá a las y los mejores atletas como parte del camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El orgullo y la confianza de México están en cada uno de sus atletas. 🇲🇽



Ahora es momento de salir a competir, disfrutar el camino y demostrar todo el trabajo que los trajo hasta aquí.#SantoDomingo2026 #MexicanosalSonoroRugir pic.twitter.com/MtknK4gQ19 — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) July 20, 2026

También aseguró que el Gobierno de México ha buscado dotar a los deportistas mexicanos de lo necesario para avanzar, como campamentos, competencias clasificatorias, becas, el mejor equipo multidisciplinario, médicos, material deportivo y la designación de 60 millones de pesos para su participación en los Juegos Centroamericanos.

¡MEXICANOS AL SONORO RUGIR! 🇲🇽



Nuestros atletas están listos para representar a México con el corazón, la disciplina y el orgullo que los ha llevado hasta aquí. Ahora comienza una nueva misión



¡Todo México estará con ustedes!#SantoDomingo2026 pic.twitter.com/Dm2yYc9TyY — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) July 20, 2026

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