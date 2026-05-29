Claudia Sheinbaum regala su boleto para la inauguración del Mundial 2026 a joven de Veracruz

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entregó su boleto para la inauguración del Mundial 2026 a Yolett Cervantes, una joven veracruzana de 21 años que ganó un concurso nacional organizado rumbo al partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum / ObturadorMX Ampliar

¿Quién es Yolett Cervantes, la joven que irá al Mundial 2026?

Yolett Cervantes es originaria de Tlaquilpa, Veracruz, una comunidad ubicada en la zona serrana de las Altas Montañas. La joven fue elegida como ganadora principal del concurso “Representa a México en la inauguración del Mundial”, impulsado por el gobierno federal.

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Su historia llamó la atención del jurado por su relación con el fútbol y su disciplina desde pequeña. En el video que presentó para participar, contó que comenzó a practicar dominadas gracias al apoyo de su padre y que llegó a realizar entre 2,000 y 4,000 toques consecutivos al balón.

Además, reveló que un premio de poesía en náhuatl le permitió viajar a España, donde vio un partido profesional por primera vez. Esa experiencia terminó por cambiar su vida y acercarla definitivamente al fútbol. Actualmente, una lesión en la rodilla le impide seguir jugando, por lo que también pidió apoyo para continuar con su rehabilitación.

Yolett Cervantes, la joven que irá al Mundial 2026 Ampliar

¿Por qué Claudia Sheinbaum decidió regalar su boleto del Mundial?

Hace varios meses, Sheinbaum adelantó que no asistiría a la ceremonia inaugural del Mundial 2026 pese a contar con el boleto 001, entregado personalmente por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La mandataria explicó que prefirió ceder ese lugar a una joven aficionada mexicana para que pudiera representar al país en uno de los eventos deportivos más vistos del planeta.

“Muy poca gente puede ir a un Mundial. Soy la presidenta electa, pero una joven nos puede representar en el espectáculo más visto del mundo”, declaró recientemente.

También confirmó que seguirá el partido inaugural desde el Zócalo de la Ciudad de México junto a aficionados mexicanos.

¿Quiénes son las otras ganadoras del concurso del Mundial 2026?

Además de Yolett Cervantes, otras tres jóvenes fueron seleccionadas para asistir a distintos partidos del Mundial.

Las ganadoras son:

Karla Itzel Peña , de 22 años y originaria de Ciudad de México

, de 22 años y originaria de Ciudad de México Daira Yaretzi García , de 16 años y originaria de San Pedro Mixtepec, Oaxaca

, de 16 años y originaria de San Pedro Mixtepec, Oaxaca Brianna Ameli Medina Cortés, de 18 años y residente de Iztapalapa

Las cuatro participantes fueron elegidas tras enviar un video realizando dominadas con el balón durante un minuto.

¿Quién eligió a las ganadoras del concurso?

La decisión final estuvo a cargo de un jurado conformado por figuras reconocidas del fútbol mexicano: La delantera Charlyn Corral, la árbitra Katia Itzel García, la periodista deportiva Gabriela Fernández

Fue Katia Itzel García quien anunció públicamente a la ganadora del boleto principal y destacó el talento que existe en distintas regiones del país.

Ganadoras del concurso del Mundial 2026 Ampliar

¿Sheinbaum será la primera presidenta en ausentarse de una inauguración mundialista?

La posible ausencia de Claudia Sheinbaum en la ceremonia inaugural ha generado conversación porque rompería con una tradición histórica de los Mundiales.

Desde 1930, los países anfitriones han contado con la presencia de sus principales líderes políticos en el acto inaugural. La única excepción registrada ocurrió en Francia 1938, cuando el presidente Albert Lebrun no acudió al inicio del torneo.

La inauguración de México 2026 también podría convertirse en un punto de encuentro político entre los líderes de México, Estados Unidos y Canadá, países organizadores del torneo.

Hasta ahora tampoco está confirmada la asistencia del presidente estadounidense Donald Trump ni del primer ministro canadiense Mark Carney.

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¿Qué sigue rumbo al Mundial 2026?

México continúa afinando detalles para la inauguración del Mundial 2026, uno de los eventos deportivos más importantes en la historia reciente del país. El Estadio Ciudad de México albergará el partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, mientras miles de aficionados ya se preparan para vivir el arranque del torneo.

En las próximas semanas se esperan más anuncios sobre logística, seguridad y actividades oficiales alrededor de la ceremonia de apertura.