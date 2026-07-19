¿Quién es “El M4”? Capturan a presunto operador del CJNG junto con nueve presuntos integrantes
Tras la ejecución de siete órdenes de cateo simultáneas, las fuerzas federales aseguraron armas de fuego, vehículos y bienes materiales valuados en más de cuatro millones de pesos
Como resultado de labores de inteligencia e investigación, autoridades federales realizaron un operativo en Nayarit que derivó en la detención de 10 personas, entre ellas José Guadalupe “N”, alias ‘El-M4′, presunto operador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y coordinador de actividades criminales en los estados de Nayarit y Tlaxcala.
Los detenidos están relacionados con delitos de:
- Homicidio
- Secuestro
- Extorsión
- Venta de droga
- Robo a transporte de carga
- Venta de armas
- Extracción y venta ilegal de hidrocarburo
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¿Cómo se realizó el operativo en Nayarit?
De acuerdo con la información oficial, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ejecutaron siete órdenes de cateo en distintos puntos de la entidad.
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¿Qué aseguraron las autoridades durante los cateos?
Durante las acciones, las fuerzas de seguridad aseguraron tres armas largas, tres vehículos, equipos de comunicación y diversos bienes con un valor superior a los 4 millones de pesos.