¿Quién es “El M4”? Capturan a presunto operador del CJNG junto con nueve presuntos integrantes

Como resultado de labores de inteligencia e investigación, autoridades federales realizaron un operativo en Nayarit que derivó en la detención de 10 personas, entre ellas José Guadalupe “N”, alias ‘El-M4′, presunto operador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y coordinador de actividades criminales en los estados de Nayarit y Tlaxcala.

Los detenidos están relacionados con delitos de:

Homicidio

Secuestro

Extorsión

Venta de droga

Robo a transporte de carga

Venta de armas

Extracción y venta ilegal de hidrocarburo

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¿Cómo se realizó el operativo en Nayarit?

De acuerdo con la información oficial, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ejecutaron siete órdenes de cateo en distintos puntos de la entidad.

En Nayarit, resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @FGRMexico y @SSPCMexico, ejecutaron siete órdenes de cateo y detuvieron a 10 personas, entre ellas José Guadalupe “N”, identificado como operador de una organización… pic.twitter.com/AREITvCD7a — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 19, 2026

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¿Qué aseguraron las autoridades durante los cateos?

Durante las acciones, las fuerzas de seguridad aseguraron tres armas largas, tres vehículos, equipos de comunicación y diversos bienes con un valor superior a los 4 millones de pesos.

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