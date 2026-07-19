Pronóstico del clima lunes 20 de julio 2026: ¿a qué hora va a llover en la CDMX y Edomex hoy?

Las lluvias continuarán este lunes 20 de julio de 2026 en el Valle de México. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la mañana se espera ambiente fresco con cielo parcialmente nublado, mientras que por la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius y una mínima de 11 a 13 grados, mientras que en el Estado de México el ambiente será más fresco, especialmente en municipios de mayor altitud.

¿A qué hora va a llover en la CDMX este lunes 20 de julio?

Según el pronóstico meteorológico, las condiciones para lluvia comenzarán a incrementarse entre las 14:00 y las 16:00 horas, aunque la mayor probabilidad de precipitaciones se concentra entre las 16:00 y las 21:00 horas, cuando podrían registrarse chubascos fuertes con actividad eléctrica y caída de granizo en distintas alcaldías de la capital.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones, ya que las lluvias podrían ocasionar encharcamientos, reducción de la visibilidad al conducir y afectaciones en algunas vialidades.

¿Cómo estará el clima en el Estado de México?

Para el Edomex también se pronostica cielo medio nublado durante la mañana y ambiente cálido por la tarde, con lluvias e intervalos de chubascos, principalmente en municipios del centro, poniente y sur de la entidad. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

En zonas altas como Toluca y el Valle de Toluca persistirá un ambiente fresco durante las primeras horas del día.

Recomendaciones por las lluvias de hoy

Ante el pronóstico de lluvias para este lunes, Protección Civil recomienda portar paraguas o impermeable, evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua, conducir con precaución y mantenerse informado mediante los avisos oficiales del SMN, Conagua y las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México.

Si tienes actividades al aire libre durante la tarde o noche, considera posibles retrasos por lluvia intensa y mantente atento a las actualizaciones meteorológicas.