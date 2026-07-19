¿Qué dijo Marina del Pilar? Niega encuentro en Panamá y cualquier negociación con autoridades de EE.UU.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, desmintió haber sostenido una reunión en Panamá con autoridades de Estados Unidos y rechazó cualquier entrega de información o negociación que ponga en riesgo la seguridad y la soberanía de México.

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¿Qué respondió Marina del Pilar sobre los audios difundidos?

El pronunciamiento de la mandataria responde a la difusión pública de diversos audios que calificó como manipulados.

Explicó que dichos registros corresponden exclusivamente a un asunto de índole personal relacionado con la cancelación y posterior tramitación de su visa Marina del Pilar, descartando cualquier tipo de acuerdo político o institucional.

La funcionaria estatal detalló que los hechos derivan de un engaño perpetrado por una persona que afirmó conocer el procedimiento migratorio durante el año 2025.

Detalló los hechos de forma cronológica:

18 de junio de 2025: Se da el primer contacto con el supuesto gestor a través de mensajería instantánea.

2 de agosto de 2025: Tiene lugar la primera llamada telefónica relacionada con el procedimiento.

22 de agosto de 2025: Se recibe la segunda llamada telefónica por parte de los involucrados.

15 de diciembre de 2025: Se lleva a cabo una reunión presencial con el supuesto gestor y se realiza una llamada telefónica con un supuesto agente.

Aunque aclaró que su disposición a escuchar no implicó compromisos en su rol como servidora pública.

“Siempre he estado y seguiré estando en plena disposición de colaborar con cualquier autoridad de mi país y de aclarar cualquier duda con absoluta transparencia. Nunca traicionaré a mi patria”. —

Como mujer, mexicana y como Gobernadora, siempre defenderé nuestra soberanía.



Mi compromiso con nuestro México y Baja California es absoluto, firme e inquebrantable. pic.twitter.com/mIWzJK7r6h — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) July 19, 2026

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¿Qué dijo sobre la seguridad en Baja California?

Tras manifestar su apertura para colaborar y transparentar la situación ante cualquier autoridad competente de su país, la gobernadora enfatizó que su prioridad se mantiene en el ejercicio de sus funciones.

La coordinación en las mesas de seguridad del estado ha permitido la captura de más de 120 objetivos prioritarios para México y Estados Unidos, recalcó, así como un descenso del 46% en la incidencia de homicidios dolosos bajo su administración.

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