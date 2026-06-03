Jugadores que podrían brillar en el Mundial 2026: las promesas y revelaciones a seguir

El Mundial 2026 llega con una generación de jóvenes que ya acumulan minutos en los mejores clubes del mundo. Lamine Yamal, Estêvão, Nico Paz, Kendry Páez y Gilberto Mora son los nombres que más aparecen en las conversaciones de los especialistas antes de que arranque el torneo el 11 de junio.

Lamine Yamal con la Selección Española / dia images Ampliar

¿Quién es el jugador joven más relevante del Mundial 2026?

Sin lugar a dudas es Lamine Yamal. El jugador español llega a sus 18 años como uno de los favoritos para ser la figura del torneo. El extremo del Barcelona acumula 24 goles y 16 asistencias en 45 partidos esta temporada. Su velocidad, desequilibrio y la capacidad de definir en situaciones de alta presión lo convierten en la amenaza más desequilibrante de la selección española.

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¿Quién es la gran promesa de Brasil en el Mundial 2026?

Brasil lleva dos cartas: Endrick. El primero juega en el Lyon, uno de los equipos más importantes de Francia, donde anotó 6 goles en la temporada. Además es considerado como el referente ofensivo del recambio generacional de su selección.

Endrick con Brasil Ampliar

¿Quién puede ser la revelación inesperada del Mundial 2026?

Nico Paz es el nombre más interesante fuera del radar. El mediapunta argentino de 21 años quedó en el top 5 de máximos goleadores de la Serie A italiana esta temporada con 12 tantos. Su logro toma más importancia porque lo consiguió en el Como, equipo que quedó en quinta posición esta temporada.

Nico Paz jugador argentino Ampliar

Su calidad con la zurda, personalidad en partidos grandes y el hecho de que el Real Madrid lo tiene bajo contrato (regresa al club después del Mundial) lo posicionan como el jugador capaz de pelearle la titularidad a Messi dentro del esquema de Scaloni.

Otro jugador a tener en consideración es el jugador Kendry Páez, cuyo dueño de su carta es el Chelsea pero está cedido al River Plate. Paéz tiene el logro de ser el jugador más joven en marcar en la fase de clasificación de CONMEBOL para un Mundial.

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Por último, Warren Zaïre-Emery, volante de 20 años del PSG, es otro jugador que se debe de seguir de cerca. Emery viene de ganar la Champions League y se espera que le brinde a Francia su intensidad y control de balón que lo caracteriza y que llevó al equipo de Luis Enrique a ser el mejor equipo del mundo esta temporada.

¿Hay promesas mexicanas para el Mundial 2026?

Gilberto Mora es el nombre que más suena en México. El extremo del Tijuana tiene un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre y grandes posibilidades de ser titular o revulsivo clave.

Gilberto Mora con México / Eurasia Sport Images Ampliar

Ha demostrado su talento en la Liga MX y en torneos inferiores con la selección mexicana. Es por ello que se rumora que diversos clubes europeos lo siguen de cerca y dependiendo de su participación en el mundial, considerarían ficharlo en la próxima temporada de transferencias.

Lo que sigue: cuándo arranca el Mundial 2026

El torneo comienza el 11 de junio de 2026 con partidos de fase de grupos repartidos en las 16 sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

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España, Argentina, Francia y Brasil arrancan como favoritos, pero la historia de los Mundiales dice que siempre hay espacio para que un jugador desconocido cambie su carrera en cuestión de semanas. Como le pasó a James Rodríguez en Brasil 2014 y Enzo Fernández en Qatar 2022.