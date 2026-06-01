Claudia Sheinbaum descarta que Donald Trump encabece ofensiva de injerencia en Mexico

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que no cree que sea la intención de su homólogo estadounidense, Donald Trump, el mantener injerencia en nuestro país en asuntos políticos como la participación de integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo antidrogas en Chihuahua o en la lista de diez mexicanos señalados de nexos con el crimen organizado, en la que se incluye al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Donald Trump y la presunta injerencia de Estados Unidos?

Después de denunciar injerencia del país vecino, durante su informe con motivo del segundo año de ganar las elecciones, en la mañanera, la Primera Mandataria enfatizó que son los grupos de derecha los que buscan crear una mala relación entre los gobiernos.

“Les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas, no lo creo. Nosotros lo que queremos es una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con distintas, con todas sus áreas”. —

“Como lo dije ayer, yo creo que son sectores, pues de la ultraderecha de Estados Unidos que quieren que no haya buena relación, que haya mala relación con México, que no están de acuerdo con el gobierno que encabezamos por razones ideológicas principalmente y que no quieren que haya una buena relación. Y se juntan pues con los de la ultraderecha en México”.

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¿Qué respondió sobre el posible retiro de visas a políticos mexicanos?

Desde Palacio Nacional fue cuestionada sobre la posibilidad de que el retiro de visas se utilice como mecanismo de Estados Unidos para continuar con la Injerencia Estados Unidos en México, la Jefa del Ejecutivo Federal hizo un llamado sobre todo a legisladores que se dijo, han manifestado temor porque ello ocurra.

“Sé que hay gente que lo piensa así, pero no creo que sea la mayoría. Lo más importante en un legislador, si lo ven yo ayer en el final del discurso dije, ‘podemos tener diferencias aquí adentro, en México, pero ya pedir la intervención extranjera ya es otra cosa’. Eso ya raya en la traición a México. Entonces, en México decidimos los mexicanos y no puede ser que un legislador no opine por temor a que le quiten la visa. Hay que tener valentía cuando se entra a la política”. —

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¿Cómo será la relación con Estados Unidos, según la Presidenta?

Y enfatizó que por parte del gobierno mexicano se mantendrá constante comunicación con respeto a la soberanía, con la administración de Trump.

Este lunes, nuevamente responsabilizó a la ultraderecha de mantener campañas mediáticas que dijo, sólo hacen daño al pueblo.

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