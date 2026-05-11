Molletes mexicanos fáciles: receta original para desayuno económico y delicioso

Los molletes son uno de los desayunos mexicanos más populares por su sabor, rapidez y bajo costo. Esta receta tradicional combina pan bolillo, frijoles refritos y queso gratinado, ingredientes básicos que suelen estar en casi cualquier cocina mexicana. Además de ser fáciles de preparar, también son una excelente opción para desayunar, cenar o incluso resolver una comida rápida en casa.

La receta original de los molletes lleva pocos ingredientes y puede prepararse en menos de 20 minutos. Para cuatro porciones necesitarás:

Dos bolillos partidos a la mitad

Una taza de frijoles refritos

Queso manchego o mozzarella rallado

Pico de gallo al gusto

Actualmente, el precio aproximado de los ingredientes en México ronda entre 80 y 120 pesos, dependiendo de la marca y la región. Un par de bolillos cuesta alrededor de 10 pesos, los frijoles entre 20 y 30 pesos y el queso puede ir de 40 a 70 pesos por una pieza pequeña.

Para prepararlos, primero debes:

Partir los bolillos

Retirar un poco del migajón para que no queden demasiado gruesos

Unta una capa generosa de frijoles refritos sobre cada mitad y agrega queso rallado encima

El siguiente paso es colocarlos en horno, sartén con tapa o freidora de aire durante unos minutos hasta que el queso se derrita completamente y el pan quede ligeramente crujiente.

Finalmente, puedes agregar pico de gallo fresco con:

Jitomate

Cebolla

Chile

Cilantro

Algunas personas también añaden chorizo, tocino o aguacate para darles más sabor.

Uno de los consejos más útiles es usar bolillo del día anterior, ya que toma una mejor textura al calentarse. También se recomienda utilizar frijoles bien sazonados para que el sabor sea más intenso sin necesidad de agregar demasiados ingredientes.

Los molletes son considerados un clásico de la cocina casera mexicana y continúan siendo una de las recetas más buscadas en internet por su practicidad y sabor. Además, son una alternativa económica para alimentar a toda la familia sin gastar demasiado.