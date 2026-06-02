Integrantes de la CETEG ingresan al Congreso de Guerrero y vandalizan vehículos

Mestros disidentes de la CETEG irrumpieron de manera violenta al Congreso de Guerrero y vandalizaron vehículos de legisladores y trabajadores.

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) irrumpieron este día en la sede del Poder Legislativo y vandalizaron automóviles de diputados y trabajadores, en respuesta a la presunta agresión de Policías de la Ciudad de México en contra de maestros.

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Maestros protestan en el Congreso de Guerrero

Alrededor de las 11 de la mañana, integrantes del magisterio disidente iniciaron una marcha desde sus instalaciones, hacia el Congreso del Estado de Guerrero, donde por casi una hora intentaron ingresar por la fuerza.

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CETEG exige diálogo con el Gobierno Federal

Los maestros denunciaron la falta de diálogo con el Gobierno Federal, así como las acciones de contención y los presuntos disparos de goma de policías de la Ciudad de México, que dejaron como saldo a dos maestros de Guerrero heridos.

La CETEG Congreso también señaló que estas acciones derivan de la inconformidad por la falta de respuestas a sus demandas y por los hechos ocurridos durante las movilizaciones recientes.

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