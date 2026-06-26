Tabasco: denuncian penalmente a Mari Luz Velázquez por presuntas amenazas de muerte

En Tabasco se presentó una denuncia en contra de la presidenta municipal de Huimanguillo, Mari Luz Velázquez Jiménez. El denunciante es el empresario e influencer Marco Xavier Flores Verduzco, conductor de un conocido espacio de denuncias ciudadanas en la región.

De acuerdo con la carpeta de investigación CI-CPJ-VHSA 2635/2026, los hechos ocurrieron en el municipio de Centro, Tabasco, a escasos metros del domicilio del comunicador, el cual coincide en cercanía con la residencia de la alcaldesa.

Velázquez Jiménez habita en una zona de Villahermosa, a aproximadamente 1 hora y 40 minutos de distancia del municipio de Huimanguillo, demarcación que actualmente gobierna.

Presuntamente, la servidora pública increpó al influencer de forma inesperada y con un lenguaje explícito, lanzando amenazas de muerte dirigidas tanto a su persona como a su núcleo familiar, sin aparente provocación o motivo previo.

Ampliar

¿Quién es la alcaldesa de Huimanguillo?

Mari Luz Velázquez Jiménez es una de las figuras respaldadas por el partido MORENA en el estado:

Se convirtió en la primera mujer en gobernar Huimanguillo en las elecciones del 2 de junio de 2024. Obtuvo una votación histórica de más de 51 mil votos.

Su mandato abarca el trienio 2024-2027, habiendo tomado protesta formal el 5 de octubre de 2024.

Es profesora de educación primaria de profesión y cuenta con un recorrido administrativo clave en la región; se desempeñó como Subdirectora de Fomento Económico de Huimanguillo (2017), Directora de Administración del ITIFE (2020) y Síndico de Hacienda del mismo municipio entre 2021 y 2023.

Ampliar

¿Quién presentó la denuncia penal?

Marco Xavier Flores Verduzco es un conocido empresario, influencer y comunicador tabasqueño.

A través de sus plataformas digitales, Flores Verduzco lidera un programa enfocado en la denuncia ciudadana, exponiendo problemáticas sociales, carencias de infraestructura y presuntos actos de corrupción de diversas autoridades en Tabasco.

Esta labor de contrapeso social ha colocado sus contenidos de manera constante en el radar de la opinión pública local.

¿Qué organismos han ofrecido respaldo?

Ante el riesgo inminente expresado en la denuncia y los antecedentes de vulnerabilidad para quienes ejercen la libertad de expresión, Flores Verduzco confirmó que ha comenzado a recibir llamadas de apoyo institucional y propuestas para la activación de protocolos de protección por parte de organismos de derechos humanos de alto nivel, entre los que destacan:

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) .

. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) .

. La Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Síguenos en Google News y encuentra más información