26 mexicanos saldrán de Venezuela tras terremotos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó esta tarde que personal de la Embajada de México en Venezuela entró en contacto con 73 mexicanos que se encontraban en Caracas durante los terremotos del pasado miércoles.

TE PUEDE INTERESAR: Tragedia en Venezuela: la presidenta Sheinbaum sostiene llamada con Delcy Rodríguez

¿Cuántos mexicanos serán repatriados desde Venezuela?

Informó que los connacionales se encuentran a salvo y en un lugar seguro.

De ese grupo, dijo, 26 connacionales han solicitado voluntariamente regresar a territorio mexicano.

Se espera que ellos puedan ser repatriados con la asistencia de los vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana que ayer llevaron ayuda humanitaria y 250 elementos de rescate a territorio venezolano.

La @SRE_mx informa que, tras los sismos registrados en Venezuela, el personal de la @EmbamexVen de la Cancillería ha entrado en contacto, vía teléfono y correo electrónico, con 73 personas residentes o que se encontraban en tránsito. Todas se encuentran con buen estado de salud y… pic.twitter.com/9x5gdrKhaZ — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 26, 2026

TE PUEDE INTERESAR: Terremoto en Venezuela: ¿Qué pasó con la pareja de abuelitos que se abrazaron al momento del sismo? | VIDEO

¿Qué informó la SRE sobre la Embajada de México en Caracas?

La Cancillería reconoció el trabajo y el profesionalismo del personal diplomático de nuestra representación en Venezuela, el cual se encuentra a salvo y realizando las labores de asistencia y protección consular requeridas.

A través de un mensaje en redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores recordó los medios de atención para emergencias de la Embajada de México en Caracas, en caso de requerir asistencia o protección consular para personas mexicanas:

📲 +58 412 2524675

📧 embvenezuela@sre.gob.mx

Síguenos en Google News y encuentra más información