Cámara de Diputados abre centro de acopio para apoyar a Venezuela tras los terremotos
El centro de acopio instalado en la Cámara de Diputados recibirá alimentos y artículos de primera necesidad para apoyar a la población afectada por los terremotos en Venezuela.
La Cámara de Diputados instaló este viernes un centro de acopio para ayudar a Venezuela, tras los terremotos que azotaron a ese país.
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¿Qué recibirá el centro de acopio para Venezuela?
El jefe de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, echó a andar el centro de acopio y llamó a la población a solidarizarse con los venezolanos.
“Se están recibiendo ya alimentos o artículo que sirvan para atenuar la necesidad de los venezolanos afectados. Los invito a ser solidarios”.— Ricardo Monreal, jefe de la Junta de Coordinación Política
¿Qué apoyo ha enviado México a Venezuela?
En tanto, esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se comunicó con Delcy Rodríguez, encargada del gobierno venezolano.
México ha enviado a Venezuela:
- 240 efectivos del Ejército
- 11 de la Fuerza Aérea
- 10 de la Guardia Nacional
El equipo incluye:
- Médicos
- Enfermeros
- Camilleros
- Especialistas en labores de búsqueda y rescate para atender de manera oportuna a la población afectada.