Cámara de Diputados abre centro de acopio para apoyar a Venezuela tras los terremotos / Jesus Vargas

La Cámara de Diputados instaló este viernes un centro de acopio para ayudar a Venezuela, tras los terremotos que azotaron a ese país.

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¿Qué recibirá el centro de acopio para Venezuela?

El jefe de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, echó a andar el centro de acopio y llamó a la población a solidarizarse con los venezolanos.

“Se están recibiendo ya alimentos o artículo que sirvan para atenuar la necesidad de los venezolanos afectados. Los invito a ser solidarios”. — Ricardo Monreal, jefe de la Junta de Coordinación Política

La solidaridad nos une más allá de las fronteras. En la Cámara de @Mx_Diputados instalamos un centro de acopio, para apoyar al pueblo venezolano ante la difícil situación que enfrenta. pic.twitter.com/tf511WQy4V — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 26, 2026

¿Qué apoyo ha enviado México a Venezuela?

En tanto, esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se comunicó con Delcy Rodríguez, encargada del gobierno venezolano.

México ha enviado a Venezuela:

240 efectivos del Ejército

11 de la Fuerza Aérea

10 de la Guardia Nacional

El equipo incluye:

Médicos

Enfermeros

Camilleros

Especialistas en labores de búsqueda y rescate para atender de manera oportuna a la población afectada.

CARACAS, VENEZUELA - JUNE 24: People gather in the street after a magnitude 7.2 earthquake struck Venezuela and other regions in the Caribbean on June 24, 2026 in Caracas, Venezuela. According to the U.S. Geological Survey (USGS), the main earthquake was followed by a 7.5-magnitude aftershock less than a minute later; although some buildings collapsed, the number of victims, according to the authorities, is 32, and over 700 have been injured. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images) / Edilzon Gamez Ampliar

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