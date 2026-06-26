Víctor Rodríguez Padilla: Esposa del ex director de PEMEX denuncia agresiones |VIDEO

María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez Padilla, actual director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) y exdirector general de Pemex, rompió el silencio en redes sociales al publicar un video con el que acusa al funcionario de presunta violencia familiar.

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¿De qué acusa María Felicia Jiménez a Víctor Rodríguez?

A través de un desesperado llamado que rápidamente se ha viralizado, la mujer responsabilizó al político por su integridad y la de sus hijos, solicitando la intervención urgente de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En una publicación realizada en su canal de YouTube, María Felicia Jiménez compartió la grabación que evidencia presuntas agresiones físicas por parte del funcionario perteneciente a la Cuarta Transformación. El material, con una duración de cinco minutos, muestra forcejeos, empujones y golpes.

Acompañando las imágenes, la víctima publicó un texto:

“El discurso de ‘amor a la soberanía energética, la defensa a las mujeres y su igualdad’ se quedó en el mitin, en las tribunas de Pemex y ahora en el Ineel. En casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa”. —

María Felicia Jiménez confesó que el temor a las represalias políticas y económicas la mantuvo en silencio durante mucho tiempo, debido al inmenso poder e influencia de su agresor. El video fue capturado el 15 de marzo del 2026.

“Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener donde vivir, y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de presidencia, gobernador@s, diputad@s, secretari@s de estado, este es un gobierno liderado por mujeres así que pido ayuda y que se tomen las medidas necesarias para la protección mía y de mis hijos menores de edad...Todo lo que me pueda pasar a mi o a mis hijos es culpa de Victor Rodriguez Padilla. Ayuda: Presidenta”. —

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¿Quién es María Felicia Jiménez?

María Felicia Jiménez cuenta con una trayectoria propia dentro del ámbito académico.

Es Maestra en Ingeniería, egresada de la Facultad de Ingeniería en el año 2022, donde presentó una tesis especializada en tecnología de reactores nucleares y transitorios energéticos.

Su perfil profesional y alta especialización técnica coinciden plenamente con el entorno de investigación energética en el que se desenvuelve su esposo.

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¿Cuál es la trayectoria de Víctor Rodríguez Padilla?

Víctor Rodríguez Padilla es un reconocido experto en economía y política de la energía, que ha participado en el sector energético por más de 40 años como profesor de posgrado, asesor de entidades federales, fundador y consultor de diversas organizaciones no gubernamentales. Además, es una de las figuras académicas más influyentes en la política energética de la administración de Morena.

Rodríguez Padilla conoció a la presidenta Claudia Sheinbaum desde sus años estudiantiles en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde ambos compartieron las carreras de Física y posteriormente Ingeniería Energética. Ha sido un asesor clave y defensor histórico del partido en materia de soberanía petrolera y eléctrica.

Fue nombrado por la presidencia como Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex) al inicio del sexenio en octubre de 2024, cargo que ocupó hasta el 14 de mayo de 2026, cuando se anunció su relevo en medio de una reestructuración de la paraestatal.

al inicio del sexenio en octubre de 2024, cargo que ocupó hasta el 14 de mayo de 2026, cuando se anunció su relevo en medio de una reestructuración de la paraestatal. Tras su salida de Pemex, el funcionario fue designado como Director General del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), asumiendo formalmente las riendas del organismo el 3 de junio de 2026.

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