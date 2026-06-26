Alianza histórica: ¿Por qué la UNAM y el Tec de Monterrey se unieron?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) formalizó su incorporación al Distrito Innovación Tlalpan del Tecnológico de Monterrey, una iniciativa que busca fortalecer la colaboración entre instituciones académicas, autoridades, empresas y organizaciones sociales para desarrollar proyectos de innovación y atender desafíos en materia de salud, desarrollo tecnológico y formación de talento.

¿Qué representa la incorporación de la UNAM al Distrito Innovación Tlalpan?

Durante el acto, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, destacó que la integración de la máxima casa de estudios al proyecto representa una nueva etapa en la relación entre ambas instituciones.

“La incorporación de la Universidad Nacional Autónoma de México al distrito Tlalpan abre una nueva etapa en la fructífera y duradera relación académica con el Tecnológico de Monterrey. Estos instrumentos forman parte de una misma estrategia. Para la Universidad Nacional, incorporar nuevos enfoques no implica solo crear productos o dispositivos. También es indispensable generar conocimiento riguroso, formar ciudadanas y ciudadanos con pensamiento crítico y asegurar que sus aplicaciones mejoren la calidad de vida y afiancen la soberanía científica del país”.

El rector afirmó que la participación de la UNAM en el Distrito de Innovación Tlalpan estará sustentada en la autonomía universitaria, la libertad de investigación y la responsabilidad social, con el objetivo de que el conocimiento tenga un mayor impacto en beneficio de la sociedad.

“Nuestra participación en este distrito y en las unidades planeadas se basará en la autonomía universitaria, la libertad de investigación, la integridad académica, la pluralidad, la ética y la responsabilidad social”, aseguró el rector de la UNAM.

#BoletínUNAM La UNAM y el TEC impulsan el futuro de la innovación colaborativa desde Distrito Tlalpan > https://t.co/RrOPGcLwdO pic.twitter.com/Fadh37rjVx — UNAM (@UNAM_MX) June 27, 2026

¿Qué beneficios tendrá la alianza entre la UNAM y el Tecnológico de Monterrey?

En su oportunidad, David Garza, presidente ejecutivo del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey, señaló que la formalización de la alianza entre la UNAM y el Tecnológico de Monterrey para integrar a la máxima casa de estudios al Distrito de Innovación Tlalpan permitirá fortalecer la investigación y la generación de soluciones a los principales retos del país.

“Vivimos en una época de grandes desafíos, la inteligencia artificial, el cambio climático, la genómica, entre otros, pues exigen respuestas complejas, multidisciplinarias, multiactores. Y la generación de estas soluciones depende mucho de nuestra capacidad de colaborar y de sumar talentos. Por ello, esta nueva alianza entre la Unam y el Tec de Monterrey y la apertura de la central Tlalpan son particularmente significativas. Fortalecen, diría yo, primero que nada, al país, mediante una agenda compartida en investigación, innovación y desarrollo tecnológico”.

Por su parte, el rector del Tecnológico de Monterrey, Juan Pablo Murra, señaló que los retos del país exigen nuevas formas de colaboración y la construcción de ecosistemas que permitan generar capacidades y soluciones para transformar a México.

“Creo que todos los que estamos aquí reunidos queremos un México más próspero, más justo y más sostenible, pero sería inútil esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo, y, por lo tanto, en el Tec estamos convencidos de la importancia de la innovación, de la ciencia y del emprendimiento, que nos permita construir capacidades, trabajar en equipo para generar esos nuevos proyectos, ese conocimiento, esas empresas que realmente ayuden a transformar a México”, expresó.

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¿Qué proyectos contempla el Distrito de Innovación Tlalpan?

El Distrito de Innovación Tlalpan, impulsado por el Tecnológico de Monterrey y la UNAM, busca conectar a la academia, el gobierno, la industria y el ecosistema emprendedor para desarrollar proyectos de alto impacto en salud, biotecnología y medicina regenerativa.

La iniciativa contempla una inversión total de 125 millones de dólares en los próximos tres años, incluyendo un laboratorio de medicina regenerativa y biotecnología con una inversión inicial de un millón de dólares y una reinversión de 40 millones de dólares. Además, se creará un laboratorio interuniversitario de ciencias de la salud, considerado un proyecto sin precedentes en el país.

El objetivo es desarrollar y producir en México medicamentos y terapias innovadoras, desde la etapa clínica hasta la comercial, procesos que actualmente se realizan en el extranjero. El proyecto también apuesta por la soberanía científica y tecnológica, la generación de soluciones para pacientes mexicanos y la exportación de terapias y desarrollos biomédicos al resto del mundo.