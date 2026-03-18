Peluches de Omar García Harfuch: ¿Cómo nació esta tendencia viral y cuáles son sus precios?

El nombre de Omar García Harfuch se volvió tendencia en redes sociales y mercados del país, pero no solo por temas de seguridad, sino por un fenómeno inesperado. Su imagen ahora aparece en mantas, toallas, peluches y hasta muñecos de acción que están rompiendo récords de ventas.

Lo que comenzó como un meme o una broma en internet, se convirtió en un fenómeno comercial que ha sorprendido incluso a especialistas. Te dejamos todos los detalles sobre los peluches del funcionario que están arrasando en lo comercial.

¿Cómo surgió el “boom” de Omar García Harfuch?

El aumento en la popularidad de Omar García Harfuch está directamente relacionado con el operativo del 22 de febrero de 2026, donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Tras este hecho, su imagen comenzó a viralizarse en redes sociales, donde usuarios lo bautizaron como “El crush de México”. Algo así como pasó con Enrique Peña Nieto. Esto impulsó la creación de productos inspirados en él, conocidos como “Harfuchitos”.

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¿Qué productos de Harfuch se venden y por qué son tan populares?

La fiebre comercial ha llevado a que el rostro de Omar García Harfuch aparezca en todo tipo de artículos, como:

Mantas tamaño cama

Toallas y cojines

Peluches

Figuras de cartón (fermas)

Muñecos estilo acción o caricatura

Incluso hay versiones donde aparece:

Vestido de Batman

Sin camisa

En montajes románticos creados con inteligencia artificial

En plataformas de compras, algunos de estos productos se han colocado entre los más vendidos, mientras que en mercados locales se reportan ventas de hasta 150 mantas al día.

Peluches, cobijas y mercancía de Omar García Harfuch Ampliar

¿Por qué este fenómeno está causando tanto impacto?

Expertos señalan que este tipo de fenómenos es común en figuras políticas actuales. Más allá de los memes, los peluches de Omar García Harfuch o cobijas, refleja algo más profundo. Y es que su popularidad no solo creció por su imagen, sino por el contexto ya que en los últimos años:

Lideró un operativo de alto impacto

Sobrevivió a un atentado en 2020

Se posiciona como figura fuerte en seguridad

Esto generó una narrativa que en redes se transformó en admiración, junto con viralidad y consumo, lo que terminó convirtiéndose en un fenómeno comercial sin precedentes recientes en México.