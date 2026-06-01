Mundial 2026: ¿Qué escuelas no tendrán clases en la inauguración del torneo?

La fiebre mundialista ya contagió a las autoridades educativas de la Ciudad de México, pues la jefa de Gobierno, Clara Brugada, determinó suspender oficialmente las clases el próximo jueves 11 de junio con motivo del arranque de la Copa del Mundo 2026, una medida que aplicará de forma exclusiva para el día de la inauguración del torneo futbolístico.

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¿Qué escuelas suspenderán clases por el Mundial 2026?

Clara Brugada adelantó la noticia tras recibir la notificación directa por parte del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, aunque fue muy clara al especificar que este paro de actividades escolares no se extenderá y está programado únicamente para el 11 de junio.

Esta medida aplicará para todos los planteles públicos de los niveles de educación básica, secundaria y media superior dentro de la Ciudad de México.

La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, informó sobre los operativos de seguridad y movilidad rumbo a la justa deportiva más importante del mundo. ⚽🚇🚔



👉🏼 Con un despliegue de más de 56 mil 300 elementos de seguridad, en coordinación con el @GobiernoMX, así como nuevas rutas de… pic.twitter.com/t1CG02v9r0 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 1, 2026

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¿Dónde verá Clara Brugada la inauguración del Mundial?

La mandataria confirmó que acudirá al FIFA Fan Fest que se instalará en el Zócalo capitalino, espacio donde disfrutará del encuentro de fútbol en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ambas funcionarias donaron sus accesos VIP para la inauguración, los cuales sirvieron como premio en un concurso de dominadas organizado exclusivamente para mujeres.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México Ampliar

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¿Qué pasará con las escuelas en Monterrey y Guadalajara?

Será el secretario Mario Delgado quien deberá emitir un comunicado oficial para aclarar si los alumnos de las otras ciudades sede, Guadalajara y Monterrey, también suspenderán clases durante los partidos mundialistas.

Cabe recordar que el Estadio Guadalajara iniciará sus actividades el mismo jueves 11 de junio con el partido entre Corea del Sur y Chequia, mientras que la acción en el Estadio Monterrey comenzará hasta el domingo 14 de junio con el duelo entre las selecciones de Suecia y Túnez.

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