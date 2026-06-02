Selección de Sudáfrica llega a Pachuca rumbo al Mundial 2026 y es recibida con mariachi

La Selección de Sudáfrica ya se encuentra en Pachuca, Hidalgo, para preparar su participación en la Copa del Mundo 2026. Los Bafana Bafana arribaron este martes a territorio mexicano y fueron recibidos con mariachi a nueve días de enfrentar a México en el partido inaugural del torneo.

Hugo Broos / NurPhoto Ampliar

El equipo dirigido por Hugo Broos instaló su campamento en la capital hidalguense, donde permanecerá durante los próximos días antes de debutar en el Grupo A del Mundial.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Del Mundial de 13 selecciones al de 48: así cambió el formato hasta la versión de 2026

¿Cómo fue la llegada de Sudáfrica a México para el Mundial 2026?

La delegación sudafricana emprendió un largo viaje desde África con una escala previa en Cabo Verde antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Desde ahí, el equipo se trasladó por carretera hacia Pachuca, ciudad elegida como su sede de concentración para la Copa del Mundo.

A su llegada, los jugadores fueron escoltados por un importante dispositivo de seguridad hasta el hotel donde permanecerán durante su estancia en Hidalgo, ubicado cerca del Salón de la Fama del Futbol.

La llegada generó expectativa entre aficionados y medios de comunicación que esperaban observar de cerca a uno de los rivales de México en la fase de grupos.

Luego de 23 horas de viaje, Bafana Bafana 🇿🇦 llegó a Pachuca.

Con mariachi recibieron a Sudáfrica pic.twitter.com/x46fCgkCXW — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) June 2, 2026

Mariachi y “Cielito Lindo”: así recibió Pachuca a los Bafana Bafana

La bienvenida tuvo un sello completamente mexicano. Un grupo de mariachis recibió a la Selección de Sudáfrica con música tradicional, incluyendo la interpretación de “Cielito Lindo”, una de las canciones más representativas para el aficionado nacional.

Aunque la mayoría de los futbolistas ingresó rápidamente al hotel de concentración, integrantes del equipo audiovisual de Sudáfrica aprovecharon el momento para convivir con los músicos y capturar fotografías del recibimiento.

La escena reflejó la hospitalidad mexicana de cara a una Copa del Mundo que tendrá a México como uno de los países anfitriones y que comenzará oficialmente el próximo 11 de junio.

Hugo Broos y Lyle Foster encabezan la ilusión sudafricana

Sudáfrica llega al Mundial bajo el mando del experimentado técnico belga Hugo Broos, quien ha consolidado un proyecto competitivo en los últimos años.

Dentro de la plantilla destaca la figura de Lyle Foster, delantero del Burnley y uno de los futbolistas africanos con mayor proyección internacional. El atacante será una de las principales amenazas ofensivas para los rivales del Grupo A.

Los Bafana Bafana buscarán convertirse en una de las sorpresas del torneo y avanzar a la siguiente ronda en un sector que luce bastante equilibrado.

Hugo Broos dirigiendo a la Selección de Sudáfrica / Gallo Images Ampliar

¿Qué partidos jugará Sudáfrica antes de enfrentar a México?

Como parte de su preparación final, Sudáfrica tendrá una sesión de entrenamiento abierta para los medios de comunicación este miércoles en Pachuca.

Posteriormente, el conjunto africano disputará un partido amistoso de preparación frente a Jamaica el próximo viernes. El encuentro será a puerta cerrada y servirá para que Hugo Broos ajuste detalles tácticos antes del debut mundialista.

Este compromiso será la última prueba competitiva de los sudafricanos antes de medirse a la Selección Mexicana en el encuentro inaugural.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: México hará historia en el Mundial 2026: será el primer país en recibir tres Copas del Mundo

Grupo A del Mundial 2026: los rivales de Sudáfrica

Sudáfrica forma parte del Grupo A junto a México, Corea del Sur y República Checa, una zona que promete ser una de las más disputadas de la primera fase.

El primer objetivo de los Bafana Bafana será sumar puntos ante el combinado mexicano, anfitrión del torneo y favorito para avanzar a los octavos de final. Después enfrentarán a Corea del Sur y cerrarán la fase de grupos frente a República Checa.

La cuenta regresiva ya comenzó para Sudáfrica, que buscará dar el primer golpe del Mundial 2026 cuando enfrente a México en el partido que marcará el arranque oficial de la máxima fiesta del fútbol.