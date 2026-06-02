Responsabiliza la CNTE al Gobierno de agresiones sufridas en el Zócalo

La CNTE exige una mesa de negociación, luego de denunciar agresiones durante movilizaciones en las que dos docentes resultaron lesionados.

La CNTE responsabilizó al gobierno de Claudia Sheinbaum de las agresiones sufridas este lunes 1 de junio en su contra y que le costó la pérdida de un ojo a uno de sus compañeros y exigió justicia para los docentes lesionados y la instalación de una m esa de negociación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante un posicionamiento político frente a la Secretaría de Gobernación, el secretario general de la Sección 34 de Zacatecas, Filiberto Frausto Orozco, sostuvo que la reanudación de la huelga nacional demuestra la fuerza del movimiento y acusó al gobierno federal de actuar de manera contradictoria frente a sus demandas.

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Continúa el plantón de maestros de la #CNTE en la calle Aleida y 5 de mayo. Ahora se ha extendido hasta Venustiano Carranza y 20 de noviembre@tavitogarcia #reporterosw #vialidadw pic.twitter.com/7jD7poOOTt — W Radio México (@WRADIOMexico) June 2, 2026

CNTE denuncia agresiones durante movilizaciones

“Hacemos una denuncia enérgica contra el Estado por la represión ejercida hacia el contingente de la CNTE que se movilizó el día de ayer. No venimos en afán de provocar o caer en provocaciones. Nuestro objetivo es lograr nuestras demandas centrales, que son por demás justas. Las marchas son pacíficas y respaldadas en la Constitución bajo el derecho de libre expresión. Por tanto, violencia es que el lugar que elegimos para expresar las carencias y el sentir de los trabajadores de la educación, como es el Zócalo capitalino, esté fuertemente amurallado y lleno de fuerzas policiacas, bajo mandato de impedirnos a toda costa el libre acceso a este lugar”, afirmó.

El dirigente también denunció que dos maestros resultaron gravemente heridos durante las movilizaciones y responsabilizó a las autoridades de los hechos, además de señalar presuntas deficiencias en la atención médica brindada por el ISSSTE.

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Magisterio mantendrá la huelga nacional

Por su parte, la dirigente de la Sección 22, Yeni Araceli Álvarez, afirmó que el magisterio mantendrá la huelga nacional hasta obtener respuestas puntuales a sus demandas centrales.

Aseguró que el magisterio disidente ya no está dispuesto a participar en nuevas mesas de diálogo sin resultados concretos y exigió al gobierno federal respuestas puntuales a las demandas que, afirmó, han sido planteadas desde hace tiempo.

“Hay voluntad de la Coordinadora Nacional. Ayer, después de un amplio análisis en nuestra Asamblea Nacional Representativa, decidimos acudir a esta mesa, pero también con la firme intención de fijar el posicionamiento político y condenar los actos de agresión y represión hacia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ya no estamos para más mesas de diálogo, requerimos respuestas puntuales de las demandas que ya conoce este gobierno federal. Por lo tanto, nos mantendremos en esta huelga nacional hasta que tengamos soluciones a nuestras demandas centrales”, afirmó.

Tras la exigencia, una comitiva de maestros disidentes lograron ingresar al edificio de Segob en donde demandarán respuesta a sus exigencias.

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ahz.