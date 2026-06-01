Paro nacional de la CNTE: lista completa de estados en protesta indefinida en México

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició este 1 de junio de 2026 una huelga nacional indefinida que podría afectar las actividades escolares, la movilidad y diversos servicios en varias entidades del país. La decisión se tomó después de que el magisterio disidente consideró insuficientes las propuestas presentadas por el Gobierno federal en torno a sus principales demandas laborales y pensionarias.

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Las movilizaciones comenzaron con una megamarcha en la Ciudad de México y la instalación de un plantón permanente como medida de presión. El movimiento ocurre a pocos días del inicio del Mundial 2026, un contexto que ha elevado la atención pública sobre las protestas y su posible impacto en distintas regiones del país.

Entre las exigencias de la CNTE destacan la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, cambios al sistema de pensiones basado en Afores, mejoras salariales y la reinstalación de trabajadores afectados por anteriores reformas educativas.

¿Qué estados participan en el paro nacional de la CNTE?

De acuerdo con las convocatorias difundidas por las distintas secciones sindicales de la Coordinadora, los estados donde se han confirmado movilizaciones, marchas, bloqueos o suspensión de actividades son:

Ciudad de México

Colima

Durango

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Veracruz

Yucatán

Estas entidades han anunciado diversas acciones que van desde concentraciones locales hasta la participación de contingentes en la capital del país.

¿Por qué la CNTE convocó a una huelga indefinida en 2026?

La CNTE sostiene que las negociaciones con el Gobierno federal no han resuelto de fondo las demandas históricas del magisterio.

Los dirigentes del movimiento argumentan que la reforma al sistema de pensiones continúa afectando a miles de trabajadores de la educación y exigen regresar a un modelo de jubilación más favorable para los docentes. También han manifestado su rechazo al incremento salarial anunciado por el Gobierno, al considerar que no compensa la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante años.

La organización sindical aseguró que mantendrá las movilizaciones hasta obtener respuestas concretas a sus planteamientos.

¿Habrá clases durante el paro nacional de maestros?

La Secretaría de Educación Pública no contempla el 1 de junio como día oficial de suspensión de actividades dentro del calendario escolar 2025-2026. Sin embargo, la afectación dependerá de la participación de docentes en cada estado y de las decisiones tomadas por las autoridades educativas locales.

En entidades con fuerte presencia de la CNTE, como Oaxaca, Guerrero y algunas regiones de la Ciudad de México, podrían registrarse suspensiones parciales o totales de clases debido a la adhesión de maestros al movimiento.

Mientras continúan las negociaciones entre la CNTE y el Gobierno federal, la huelga nacional indefinida mantiene en alerta a millones de estudiantes, padres de familia y autoridades educativas. La evolución del conflicto durante los próximos días será clave para determinar el alcance de las movilizaciones y sus posibles repercusiones en el país.