Kenia López Rabadán afirma que Ernesto Ruffo Appel es un preso político

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que Ernesto Ruffo Appel es un preso político del Gobierno Federal y su detención es una cortina de humo para tratar de ocultar los escándalos de corrupción en Baja California y la coalición de autoridades responsables del huachicol fiscal.

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La legisladora federal ensalzó la trayectoria democrática del exgobernador panista de Baja California; de hecho, aseguró que su detención y reclusión en el penal de Almoloya es incluso una afrenta a la democracia.

“Por supuesto Ernesto Ruffo es un preso político, Ernesto Ruffo forjó nuestra democracia a finales de los 80s y después de décadas en dónde no había democracia y alternancia. Ernesto Ruffo forjó la democracia de Baja California y de todo México, logró que los mexicanos tuvieran una credencial para votar con fotografía”. — Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

¿Por qué Kenia López Rabadán calificó a Ernesto Ruffo como preso político?

En conferencia de prensa, la diputada panista sostuvo que este problema del tráfico ilegal de hidrocarburos no es responsabilidad de una persona, sino de cientos o miles de involucrados en todo un entramado que incluye a servidores públicos, empresarios y autoridades de los tres niveles de gobierno que siguen libres.

Por ello consideró que la detención de Ernesto Ruffo es en realidad una cortina de humo.

“Lo primero, pues es exigir que quienes estén en el poder, en los distintos niveles y órdenes de gobierno, que son los que firman, autorizan y permiten el huachicol, que son las autoridades pues que sean investigados y sancionados. Lo otro es una cortina de humo sí, pero también es una afrenta a la democracia, que Ernesto Ruffo esté preso es una afrenta a la historia de nuestro país”. — Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

¿Qué dijo sobre las investigaciones por huachicol fiscal?

La presidenta de la Cámara de Diputados insistió en que no es metiendo a la cárcel a una persona como se resolverá el grave problema que representa el huachicol cuando hay muchos funcionarios y exfuncionarios señalados por su vinculación con este negocio ilegal que les reditúa multimillonarias ganancias y siguen libres, sin que la autoridad les eche el guante.

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