SEP controlará 800 mdp para plazas de docentes en Oaxaca, aclara CNTE

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el vocero de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Luis Alberto López Pazos, aclaró que los 800 millones de pesos anunciados para Oaxaca es un presupuesto que va a ejercer la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la contratación de docentes que hacen falta en el estado; y se mantienen las mesas tripartitas que el Gobierno Federal va a sostener con cada uno de los contingentes.

“En Oaxaca tenemos mucho la situación de que hay personal humano, personal que está realizando funciones que no les están siendo pagadas como deben ser correspondidas… tenemos maestros de secundaria técnica, secundarias generales, que incluso están cobrando el sueldo de cinco, diez, quince horas y están trabajando en las comunidades veinte o treinta horas… maestros que hacen funciones de director desde hace diez, quince años y que no devengan un salario como tal”. — Luis Alberto López Pazos, vocero de la Sección 22 de la CNTE

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¿Para qué se destinarán los 800 millones de pesos en Oaxaca?

López Pazos señaló que las precariedades que tienen los maestros son derivadas de la reforma educativa de 2013, el presupuesto no ha incrementado y la autoridad educativa no tiene apertura en temas de contratación; resaltó que en Oaxaca una de las demandas centrales que tiene como estado es la contratación de personal.

Cada estado tiene sus particularidades, nosotros hemos pedido al Gobierno Federal también que se dé una vuelta por el estado, que recorra las comunidades y que vea la carencia que tenemos en cuanto a docentes… te repito, hay escuelas donde un docente, pues, atiende a cuarenta, cincuenta, sesenta niños de diferentes grados, multigrado”. — Luis Alberto López Pazos, vocero de la Sección 22 de la CNTE

¿Qué demandas mantiene la CNTE ante el Gobierno Federal?

El vocero de la Sección 22 de la CNTE recordó que en el 2025 hubo un presupuesto de 700 millones de pesos que sigue sin concretarse, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también se prometió equipar las escuelas con una computadora, impresora y mobiliario, procedimientos que aún no se han aplicado, procesos administrativos todavía parados.

“Entendamos que realmente todo depende de la Secretaría de Educación Pública, la contratación o aplicación del presupuesto entonces, sin duda, al emitirnos la autoridad estatal que no está en sus facultades, es nacional, nosotros tuvimos la mesa tripartita con el Gobierno Federal”. — Luis Alberto López Pazos, vocero de la Sección 22 de la CNTE

López Pazos puntualizó que se logró evidenciar la falta de atención del Gobierno y que aún con toda la fuerza que movilizó a la gente no es suficiente para echar abajo la Ley del ISSSTE de 2007 la cual no solamente afecta a los trabajadores del servicio de la educación sino a otros gremios y esperan que todos los contingentes tengan respuestas a sus demandas.

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