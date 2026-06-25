¿Qué son las “Gafas Arcoíris”? Este será el operativo del C5 para la Marcha LGBT+

La Ciudad de México se encuentra lista para albergar la edición número 48 de la Marcha LGBT+, por lo que Salvador Guerrero Chiprés, director del C5 de la capital, adelantó que las proyecciones de asistencia para este año podrían superar la histórica cifra de 800 mil personas que se dieron cita en la edición anterior, lo que representa un reto mayúsculo en materia de seguridad, protección civil y salud.

En el espacio de “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el titular del C5 detalló la estrategia de coordinación con el gabinete de seguridad que encabeza la jefa de gobierno, Clara Brugada.

Al aire // Preparan estrategia de seguridad para la marcha LGBTQI+ de la Ciudad de México.



Esto es #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo y lo hablamos con @guerrerochipres . pic.twitter.com/7UspK4VMXw — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) June 26, 2026

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¿Qué operativo prepara la CDMX para la Marcha LGBT+?

Como parte de las acciones de inclusión, destacó la implementación de la estrategia “Gafas Arcoíris”, un programa de sensibilización activado en el C5 que promueve una atención ciudadana libre de discriminación hacia la diversidad sexual y de género.

Esta iniciativa busca erradicar conductas discriminatorias dentro del personal operativo y asegurar que los servicios de emergencia, como el despacho de patrullas, bomberos y ambulancias, se realicen con un enfoque de respeto absoluto a los derechos humanos de la comunidad.

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¿Qué reportes ha recibido el C5 sobre la comunidad LGBT+?

Sobre las incidencias de delitos relacionados con la comunidad LGBT+ en la capital, informó que del 1 de enero al 18 de junio se han recibido 832 reportes, de los cuales las agresiones físicas y la violencia contra las mujeres concentran el mayor porcentaje de los casos.

Sin embargo, Guerrero Chiprés puntualizó que las llamadas de emergencia han registrado una disminución del 20 por ciento en comparación con el mes anterior, una tendencia a la baja que las autoridades esperan mantener durante los festejos y las diversas actividades programadas en la ciudad.

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