FGR protege a Adán Augusto López y Andy López Beltrán en caso de huachicol fiscal

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, Epigmenio Mendieta, abogado de los hermanos Farías Laguna, aseguró que no han tenido completa la carpeta de investigación del caso por huachicol fiscal e informó que dentro los expedientes a los cuales han logra acceder hay dos testigos protegidos que acusan directamente a Adán Augusto López por tener relación directa con el titular del muelle donde llegaron los buques y a Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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¿Qué denunció la defensa sobre el caso de huachicol fiscal?

“Personas que no están siendo investigados y que esa línea de investigación ni siquiera se va a desarrollar… Efectivamente, de Adán Augusto López Hernández recabaron esta declaración, esta declaración fue recabada en el mes de junio de 2025 y no hay ninguna orden para citar a este… hay una declaración de otro testigo protegido que rinde en el mes de febrero de 2026 donde dice que el tema era hablarle al secretario de Marina para instruirle o darle órdenes que facilitara las cosas, que este era un tema de Andy, refiriéndose al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador”. — Epigmenio Mendieta, abogado de los hermanos Farías Laguna

Mendieta señaló que no quieren entregar la información completa de la carpeta de investigación porque aparecen nombres de autoridades importantes para lograr que las operaciones se realizaran, “hay una operación de estado”, tal y como lo describió Fernando Farías Laguna cuando fue entrevistado en Argentina, “esto no sucede sin la complacencia, participación, contubernio de políticos o de servidores públicos de gran nivel”.

¿Cuánto tiempo llevan detenidos los acusados?

“Manuel Roberto ha elaborado siete distintas cartas pidiendo que le entreguen la información…. si esa información ya la entregaron, pues que publiquen en los medios de comunicación y particularmente contigo los acuses de recibo de nosotros, que hayamos recibido esa información y así estaría todo muy claro”. — Epigmenio Mendieta, abogado de los hermanos Farías Laguna

El abogado de los hermanos Farías Laguna puntualizó que el proceso penal establece que puede haber una investigación complementaria por seis meses y Manuel Roberto Farías Laguna lleva nueve meses detenido y no se le han entregado los documentos; todos los demás acusados van a cumplir un año en prisión preventiva en el Altiplano sin que tengan acceso a todos los actos de investigación que han solicitado, el doble del plazo que establece la Constitución y “esto le puede pasar a cualquier ciudadano del país”.

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¿Qué ordenó la jueza a la FGR en el caso Farías Laguna?

Un acuerdo emitido por una jueza federal pone en entredicho la afirmación realizada este viernes por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que la defensa de los hermanos Farías Laguna ya cuenta con la totalidad de la carpeta de investigación.

El documento, fechado el 4 de junio de 2026 y firmado por la jueza de control Mariana Vieyra Valdés, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, ordena expresamente a la Fiscalía General de la República acreditar, en un plazo de cinco días hábiles, que entregó a todas y cada una de las defensas la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación.

En el punto segundo de los requerimientos dirigidos al Ministerio Público Federal, la juzgadora establece:

“Acredite fehacientemente haber corrido traslado con la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación a todas y cada una de las defensas”. — Mariana Vieyra Valdés, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez

La orden judicial implica que, al momento de emitirse ese acuerdo, la Fiscalía no había demostrado ante el juzgado haber cumplido plenamente con esa obligación procesal.

El mismo acuerdo revela además que la jueza requirió al superior jerárquico del agente del Ministerio Público asignar personal adicional para cumplir con la entrega de la carpeta y advirtió que, de persistir incumplimientos o conductas dilatorias, podrían imponerse multas tanto al fiscal del caso como a sus superiores y darse vista al órgano interno de control de la FGR.

En el caso específico de Manuel Roberto Farías Laguna, el acuerdo también señala que su defensa mantenía pendientes diversos actos de investigación, incluidas entrevistas con testigos cuya realización dependía de gestiones de la propia Fiscalía, motivo por el cual la jueza determinó ampliar por tres meses la reapertura de la investigación para garantizar el derecho de defensa.

El documento judicial no establece expresamente que la defensa nunca haya recibido parte de la carpeta, sino que la Fiscalía debía acreditar formalmente ante el juez que había entregado la totalidad de las constancias y cumplir con diversos requerimientos pendientes relacionados con el descubrimiento probatorio.

La defensa de los hermanos Farías Laguna sostiene que este acuerdo contradice las declaraciones realizadas este viernes por la presidenta Sheinbaum, al considerar que, si el acceso completo a la carpeta ya hubiera estado plenamente acreditado, no existiría una orden judicial vigente requiriendo precisamente a la Fiscalía demostrar dicha entrega.

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Lo que acredita el documento

Sí acredita que el 4 de junio una jueza ordenó a la FGR demostrar que había entregado la totalidad de la carpeta a todas las defensas.

demostrar que había entregado la totalidad de la carpeta a todas las defensas. Sí acredita que existían requerimientos pendientes a la Fiscalía relacionados con actos de investigación y entrega de copias.

No acredita por sí mismo si la Fiscalía cumplió posteriormente con esa orden judicial ni cuál era el estado del cumplimiento al momento en que la presidenta realizó sus declaraciones este viernes. Esa es una cuestión que requeriría conocer las actuaciones posteriores del expediente.

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