Investigación de MCCI vincula a familiares de Rubén Rocha Moya con presunta red de huachicol fiscal

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Los Rocha Moya: metidos en mercado de combustibles para autos de carreras.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló un esquema de presunto huachicol de alto rendimiento que involucra directamente a un hijo y al yerno del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya. La compañía implicada, denominada Stare It Services, importó combustibles y aditivos especiales desde Estados Unidos evadiendo el pago de impuestos federales mediante declaraciones aduanales falsas.

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¿Qué detectó la investigación sobre el presunto huachicol fiscal?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Valeria Durán, periodista de MCCI, detalló que el rastreo de las autoridades y la organización identificó un total de 17 operaciones de importación realizadas de forma masiva el pasado 28 de junio de 2024.

Dichas transacciones se hicieron con la empresa texana VP Racing Fuels, una marca reconocida internacionalmente por fabricar combustibles de alto rendimiento para competencias automovilísticas, alcanzando un valor total declarado de aproximadamente 1.5 millones de pesos.

El ‘modus operandi’, detalló la comunicadora, consistió en omitir la declaración de estos productos como combustibles terminados ante la aduana del Puente Internacional Colombia Solidaridad. En su lugar, la empresa registró las compras bajo una variedad de conceptos diferentes como aditivos, químicos diversos, tapas, embudos y hasta calcomanías.

Al aire // Los Rocha Moya: metidos en el mercado de combustibles para autos de carreras.



Esto es #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo y lo hablamos con @Vally_Duran , periodista de @MXvsCORRUPCION . https://t.co/820sRyYfTH — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) June 24, 2026

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¿Cómo operaba el esquema para evitar el pago de impuestos?

Al utilizar estas fracciones arancelarias modificadas, la mercancía quedó completamente exenta del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), a pesar de que los documentos demuestran la entrada de dos mil 725 litros de aceites minerales puros de petróleo y cuatro mil 521 kilogramos de productos químicos para mejorar combustibles, puntualizó Valeria Durán.

La periodista también subrayó el perfil de los operadores de Stare It Services, una empresa constituida originalmente en 2016 en el Estado de México donde el hijo del gobernador fungió como administrador único.

Foto: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad Ampliar

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¿Quiénes aparecen vinculados con la empresa investigada?

Posteriormente, en 2019, la administración fue cedida a su cuñado y yerno de Rocha Moya, Jorge Antonio Cano Félix, quien curiosamente se desempeñó hasta marzo de 2026 como subdirector de Tecnologías de la Información en Pemex y se declara en redes profesionales como piloto de carreras.

Para consumar el entramado, la empresa registró ante la aduana un domicilio fiscal en la calle Pensilvania de la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, el cual resultó ser una simple oficina virtual de alquiler.

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