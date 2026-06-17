“Mafiosos plenamente identificados”; Alessandra Rojo señala a Diana Sánchez Barrios por ataque en Zona Rosa

“Hay narcomenudeo, delincuentes cobrando, extorsión y mafiosos plenamente identificados que operan con total impunidad", acusó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, tras sufrir una agresión con palos y botellas en la calle de Génova.

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¿Qué denunció Alessandra Rojo de la Vega tras la agresión en la Zona Rosa?

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, la alcaldesa responsabilizó directamente a la diputada de Morena, Diana Sánchez Barrios, de liderar una red de corrupción que cobra ilegalmente entre tres mil y cuatro mil pesos a casi 200 comerciantes sin permiso en la Zona Rosa.

Señaló que el altercado, que dejó un saldo de seis policías lesionados y un detenido, fue una emboscada ejecutada por el grupo de la legisladora, siendo el primer agresor el padre de los hijos de la propia Sánchez Barrios, un hombre con historial penitenciario.

Tengo plenamente identificados a los delincuentes que pudieron haber matado a cualquiera del equipo, íbamos pacíficamente (como se observa en el video) a buscar una reunión con ambulantes y a visitar establecimientos.



Este sujeto es quien ya nos estaba esperando. Papá de los… pic.twitter.com/s91f7KOQGM — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) June 17, 2026

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¿Qué dijo sobre la actuación de las autoridades capitalinas?

Ante su denuncia de las agresiones y la solicitud del apoyo de la policía de la ciudad, solo se encontró con una inacción y posible complicidad por parte de las autoridades centrales de la Ciudad de México.

Media hora antes del evento, mandos policiales le condicionaron el apoyo de la fuerza pública a una previa autorización del secretario de Gobierno, César Cravioto, y que tras iniciarse el ataque, los llamados de auxilio dirigidos al secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, fueron completamente ignorados a pesar de que las agresiones ocurrieron a media cuadra de la dependencia.

Que la SSC no atiende opositores.

Yo creo que están ocupados defendiendo a sus narco políticos 🤡 pic.twitter.com/Qh9kJkCbli — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) June 17, 2026

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¿Por qué considera que su administración es incómoda para ciertos intereses?

La funcionaria sostuvo que las agresiones físicas e institucionales responden a que su administración resulta “incómoda” para los intereses económicos de Morena en la demarcación, ya que el comercio en la vía pública representa una fuente masiva de recursos y control político.

Frente a los ataques en redes sociales que cuestionaron su asistencia a la presentación de actividades del Mundial en el Estadio Azteca, Rojo de la Vega aseguró que asistió en calidad de invitada sin utilizar un solo peso del erario público.

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