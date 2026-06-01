Padrón de telefonia movil: Alrededor de 92 millones de lineas siguen sin registrarse

El esquema busca reducir el uso anónimo de líneas móviles, un factor que las autoridades han señalado como facilitador de delitos como la extorsión / dikushin

Al corte del fin de semana, el padrón de líneas telefónicas vinculadas a un titular alcanzó las 52 millones 376 mil 625 líneas, de acuerdo con el último reporte de seguimiento del proceso de identificación de usuarios de telefonía móvil en México.

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¿Cuántas líneas han sido incorporadas al registro telefónico?

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), este avance representa la continuidad del Registro telefónico obligatorio de líneas celulares implementado este año, mediante el cual las compañías telefónicas deben asociar cada número activo a la identidad de una persona física o moral, como parte de las disposiciones regulatorias vigentes.

El esquema busca reducir el uso anónimo de líneas móviles, un factor que las autoridades han señalado como facilitador de delitos como la extorsión, el fraude telefónico y la suplantación de identidad.

De acuerdo con reportes previos del sector, el proceso ha mostrado un crecimiento sostenido en las últimas semanas. Tan solo en cortes anteriores, el registro había alcanzado alrededor de 48 millones de líneas, lo que refleja un incremento significativo en la adhesión de usuarios al padrón en un periodo corto.

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¿Cuál es el plazo para completar el registro de líneas móviles?

El avance también ocurre en un contexto de alta presión operativa para las empresas de telecomunicaciones, que son las responsables de recabar, verificar y resguardar los datos de los usuarios, además de garantizar la continuidad del servicio.

El plazo para completar el registro se mantiene vigente hasta finales de junio, fecha límite establecida por la autoridad regulatoria. Después de ese periodo, las líneas que no hayan sido vinculadas podrían enfrentar restricciones de servicio, incluyendo limitaciones para realizar llamadas o usar datos móviles.

Recuerda que si no registras tu línea celular, perderás acceso a diferentes aplicaciones, incluidas las de mensajería instantánea, de bancos y algunas de la CDMX. 📲



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¿Qué preocupaciones ha generado el padrón de usuarios?

En redes sociales y portales informativos, el tema ha generado amplia discusión, con usuarios que reportan notificaciones constantes de sus operadores para completar el trámite, mientras especialistas y organizaciones digitales han puesto atención en los retos de seguridad, protección de datos y verificación de identidad que implica un padrón de esta escala.

El registro de líneas telefónicas forma parte de una política pública más amplia orientada a fortalecer la trazabilidad de las comunicaciones móviles en el país, en un entorno donde el uso de telefonía celular supera ampliamente el número de habitantes y se mantiene como uno de los principales canales de contacto cotidiano.

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