Marcha de la CNTE termina en polémica: Segob señala intervención de provocadores

En la calle de 20 de noviembre a unos metros del primer cuadro los maestros intentaron derribar las vallas, pero fueron repelidos con gas extintor

La Secretaría de Gobernación rechazó la participación de provocadores, que no forman parte del magisterio, en la movilización que este lunes realizaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.

🔴Intentan derribar con mazos las vallas de seguridad colocadas en el perímetro para abrir paso al contingente y avanzar hacia la Plaza de la Constitución.



📹: @sandovalvictor vía #ReporterosW

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¿Qué dijo Gobernación sobre los incidentes en la marcha de la CNTE?

Después que en el centro de la capital se registró un enfrentamiento con policías de la Ciudad al intentar tirar las vallas que colocaron las autoridades para resguardar la zona, la dependencia que encabeza Rosa Icela Rodríguez calificó como legítima la CNTE movilización.

Así mismo, pidió a las y los maestros acudir a la mesa de trabajo que se mantiene en la dependencia para atender sus demandas.

Desde el @GobiernoMX reiteramos el llamado a la #CNTE a privilegiar la mesa de construcción de acuerdos, con el objetivo de avanzar en soluciones y cuidar el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes. @Claudiashein @mario_delgado @martibatres — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) June 1, 2026

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las negociaciones con la CNTE?

Durante su “mañanera” la presidenta Claudia Sheinbaum se dijo confiada en que las mesas de diálogo resultarán previo al inicio del Mundial.

“Hay pláticas con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública. Hasta el día de ayer estaba solamente la sección 22 de Oaxaca. La mayor parte de la sección se quedó en Oaxaca y solamente algunos maestros aquí en la ciudad. Hoy vienen algunos maestros de la CNTE de otros estados de la República y con diálogo vamos a tratar de atender pues los problemas que es factible atender. Hay algunas demandas pues que es el presupuesto no permite atender todo lo que piden, pero hay algunas que sí. Entonces se está atendiendo. La mayoría de los maestros están en clases, la mayoría de las escuelas y pues vamos a esperar el buen desempeño de Rosa Icela y de Mario Delgado”.

Foto: W Radio Ampliar

¿Qué temas siguen en negociación entre el Gobierno y los maestros?

Sheinbaum Pardo explicó que si bien ya ha habido acuerdos en algunas demandas, explicó que entre otros temas, se plantea la integración de comisiones mixtas para admitir los nuevos ingresos de maestros, lo cual dijo se está negociando para que se escuche a los maestros a través de una consulta.

Y es que enfatizó que el tema dio pauta a muchos abusos en la asignación de plazas e incluso corrupción al entregarse plazas para amigos o familiares.

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