Fox destapa a Maru Campos y destroza el discurso de Sheinbaum

“¡Qué manera tan torpe de llevar esta relación con Estados Unidos, de estar provocando al monstruo para que nos dé coletazos! La soberanía como la usa ella es particular a entender de Claudia, porque la soberanía es otra cosa, no tiene que ver con la lucha organizada contra el crimen organizado que es internacional... México no puede aislarse de esa responsabilidad”, señaló el expresidente Vicente Fox sobre el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Señaló que “el tema no es soberanía ni injerencia el tema es que Claudia está protegiendo deliberadamente a estos pillos, a estos rateros, seguramente por instrucciones del de allá abajo, del de Tabasco que se anda escondiendo allá en la selva, el tal López”, a quien señaló de ser el generador de la violencia en el país.

Durante la entrevista, para “Así Las Cosas” con Carlos Loret de Mola, Vicente Fox reiteró su respaldo a Maru Campos y consideró que la oposición debe fortalecer su presencia rumbo a futuros procesos electorales.

El destape de Maru Campos

Fox aseguró que el evento realizado en Chihuahua le generó optimismo por la participación ciudadana y las muestras de respaldo a la gobernadora Maru Campos, a quien identificó como una figura con proyección política.

Se está repitiendo la historia, hoy es una velita, Maru sabe, ya se echó la responsabilidad encima de que ella toma la bandera de la lucha que probablemente según yo la puede llevar a la presidencia”. —

“Me llenó de esperanza y entusiasmo ver a las multitudes aclamando a una naciente lideresa Maru Campos, ver unido el abrazo de Acatempan entre Fox y Calderón, es la antítesis de lo que vemos en México, donde los ciudadanos entienden bien que un poder no puede tener todo el poder y no lo puede usar para destrozar otro poder”,

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Fox destaca unidad panista en Chihuahua

Al hacer un comparativo entre los eventos de Maru Campos y el de la presidenta Sheinbaum señaló que en Chihuahua “no había acarreados, segunda diferencia es el engaño, como cita Claudia a ese mitin llamándolo como un informe de gobierno, es una mentira, es falsa esa presentación y luego cómo nos tunden a los demás, es precisamente usando el poder en contra de los ciudadanos”.

Señaló “la enorme diferencia de ver a una Maru Campos gobernadora eficiente y respetuosa de la Ley, luchando contra el narcotráfico, los narcóticos, y vemos en frente la defensa a ultranza de un pillo, de un patán, de un criminal acusado ya en el más alto tribunal de justicia de los Estados Unidos”, señaló.

Por ello aseguró que “la verdad prevalecerá” y guiará al PAN a ocupar un mejor lugar en el Congreso Federal para que “se acabe la piñata del dinero que solo ellos manejan a su antojo, con corrupción y que el dinero se debata entre los diputados”.

Recordando a panistas de abolengo como Maquio afirmó que con Maru “se está repitiendo la historia” y que nuevamente veremos a “los bravos del norte otra vez cabalgando”.

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