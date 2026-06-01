A partir del miércoles “Derecho de Réplica” desde Palacio Nacional: Sheinbaum

Luisa María Alcalde comandará el programa "Derecho de Réplica" a partir del próximo miércoles por la tarde desde Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir del próximo miércoles comenzará la conferencia Derecho de Réplica, un nuevo espacio que se realizará desde Palacio Nacional para abordar información difundida en medios de comunicación y redes sociales.

Al asegurar que en los medios de comunicación y “comentócratas” se siguen dando muchas noticias falsas, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio de las conferencias “Derecho de Réplica”, a partir del próximo miércoles.

Nuevo espacio para responder información difundida

En la mañanera desde Palacio Nacional explicó que la responsable de estas conferencias será la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, y que el objetivo será contrarrestar las campañas de desinformación.

“A partir de este miércoles ya Luisa María empieza con la conferencia de derecho de réplica. Ahí ella eh va a estar presentando cómo se articulan estas redes sociales. ¿A qué hora será? En la tarde, va a ser en la tarde. Miércoles en la tarde y ya todos los miércoles. Aquí va a ser. Se va a presentar cómo se articulan estas redes cada semana, qué campaña hicieron en la semana, cómo en medios de comunicación se dan noticias, la secretaría correspondiente las del derecho de réplica diciendo que son falsas y no se publican en el medio a pesar de que constitucionalmente las deberían de publicar”.

La mandataria señaló que en este espacio se expondrá semanalmente la forma en que operan determinadas campañas en redes sociales y la respuesta de las dependencias involucradas.

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Analizarán campañas en redes sociales

La presidenta dijo que también se detallará cómo se están armando las campañas a través de las redes sociales.

Con tono sarcástico señaló que aunque se acuse a su administración de censurar medios de comunicación, se utilizará este espacio, además de la mañanera, para fijar una postura clara respecto a la información que se difunda.

De esta manera, la conferencia Derecho de Réplica se sumará a las actividades de comunicación del Gobierno federal y se realizará cada miércoles por la tarde en Palacio Nacional.