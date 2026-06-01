Gerardo Mérida abre la pasarela de políticos sinaloenses en la Corte de NY

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, compareció formalmente en la Corte del Distrito Sur de Nueva York ante la jueza federal Katherine Polk.

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"La evidencia (en el caso en vs del general Gerardo Mérida y otros) es ABUNDANTE" ha revelado la jueza federal de Nueva York, Katherine Polk en la audiencia de esta mañana en Manhattan.



Y ha dado un plazo de 60 días tan solo para que esa evidencia sea procesada. — Arturo Ángel (@arturoangel20) June 1, 2026

¿Qué ocurrió en la audiencia de Gerardo Mérida en Nueva York?

Durante la audiencia, que duró cerca de 20 minutos, se abordó la presentación de cargos en su contra por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

La jueza Polk calificó de “abundante” la evidencia recopilada contra Mérida Sánchez y otros nueve funcionarios sinaloenses implicados, y advirtió sobre la complejidad del proceso, por lo cual la autoridad judicial determinó que la próxima audiencia se llevará a cabo el martes 4 de agosto de 2026.

Mérida Sánchez es el primero de los diez funcionarios señalados por la justicia estadounidense en presentarse ante la corte, entre quienes destacan Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; Enrique Inzunza, senador morenista; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán; y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de la entidad.

Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena; Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, todos son señalados por Estados Unidos de tener nexos con el Cartel de Los Chapitos Ampliar

¿De qué delitos está acusado el exsecretario de Seguridad?

El arresto del exsecretario de Seguridad ocurrió el pasado 11 de mayo en el estado de Arizona, y tras su captura, fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión donde se encuentran figuras como Ismael “El Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero.

El 15 de mayo, Mérida tuvo una primera comparecencia en la que se declaró no culpable de los delitos de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armas.

Estas acusaciones conllevan una penalidad severa en el sistema penal estadounidense, la cual contempla una sentencia mínima de 40 años de cárcel y podría alcanzar la cadena perpetua.

Gerardo Merida Sánchez, es secretario se Seguridad de Sinaloa, fue detenido en Arizona, Estados Unidos, él era señalado junto con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya Ampliar

¿Qué señalamientos hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos?

De acuerdo con los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el exfuncionario habría recibido sobornos mensuales superiores a los 100 mil dólares por parte de Los Chapitos entre el 2023 y 2024.

Los reportes oficiales indican que, a cambio de estos pagos económicos, Mérida presuntamente alertaba a la organización delictiva sobre los operativos antidrogas y facilitaba información gubernamental sensible para garantizar su protección.

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