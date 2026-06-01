Revisión del T-MEC: México llegará fortalecido a las negociaciones en Washington

Durante la bienvenida al nuevo titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Vidal Llerenas Morales, el secretario de Economía resaltó el avance hacia la revisión del T-MEC.

México llegará fortalecido a la próxima ronda de negociaciones para la revisión del T-MEC, prevista para el 16 de junio en Washington, donde además podría definirse la participación de Canadá en el proceso, aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“A nosotros nos gustaría mucho por supuesto que Canadá se integra las conversaciones lo más pronto que se pueda así lo hemos hecho saber y bueno depende de las pláticas entre ambos Canadá y los Estados Unidos ver eso cómo se va a resolver por lo pronto lo que tenemos es el 16 de junio la reunión allá en Washington y pues saliendo de esa reunión seguramente tendremos una respuesta más clara en cuanto a fechas y lo del día 1 de julio que me estás preguntando por lo pronto tenemos ronda tercera el día 20 de julio aquí en la Ciudad de México eso ya está acordado”, explicó Ebrard.

Durante la presentación del nuevo titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Vidal Llerenas Morales, el funcionario destacó que el gobierno mexicano ha mantenido una estrecha coordinación con el sector privado, el movimiento obrero y el sector agropecuario para construir una posición común rumbo a las conversaciones con Estados Unidos.

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard (@m_ebrard), presentó al Dr. Vidal Llerenas (@vidallerenas) como nuevo Director General del #IMPI, en un evento llevado a cabo en nuestra sede en Pedregal.



Subrayaron la importancia de consolidar un ecosistema de innovación que articule… pic.twitter.com/9KsIKvhkBm — IMPI (@IMPI_Mexico) June 1, 2026

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México fortalece posición rumbo a las negociaciones

“Sí, llegamos muy, bueno, estamos muy cohesionados en las conversaciones. Como te decía yo, estamos trabajando muy cerca con el sector privado, con el sector también Movimiento Obrero. Hemos estado muy cerca con el sector agropecuario, que va a ser otro sector relevante, y veo que estamos haciendo equipo, vamos bien. Entonces, llegamos con datos, ¿no? Estudiamos mucho lo que decimos, ¿no crees que decimos algo que no tenga fundamento?”, enfatizó.

Al referirse al estado de las conversaciones con Estados Unidos, el funcionario sostuvo que el gobierno mexicano mantiene una estrecha coordinación con los sectores productivos para construir una posición común rumbo a la siguiente fase de la negociación.

Ebrard señaló que el principal mensaje para empresarios, trabajadores y productores es que existe certidumbre respecto al proceso, aunque reconoció que la revisión del acuerdo será compleja y demandará un esfuerzo significativo por parte de los negociadores mexicanos.

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Certidumbre y nuevas rondas de diálogo

“Pues estamos en una conversación formal ojalá el día de mañana logremos que Canadá también participe México no es sentido tiene una posición muy sólida porque hay esas conversaciones y esperamos para el día 16 como ya lo comentaba yo presentar una serie de propuestas, pues que reflejan los intereses legítimos, pues de toda la planta industrial de México el mensaje es yo diría que es de certidumbre no, no hay que confundir certidumbre con facilidad con lo simple con lo resuelto y luego confundimos va a hacer arduo sí va a ser complejo sí subrayado va a ser difícil también, pero qué ha sido fácil”, apuntó Ebrard.

El secretario añadió que ya se encuentra acordada una tercera ronda de conversaciones para el 20 de julio en la Ciudad de México, como parte de los trabajos previos a la revisión T-MEC y al proceso formal del acuerdo comercial de Norteamérica.

De acuerdo con el funcionario, la revisión T-MEC se desarrolla en coordinación con distintos sectores productivos del país para integrar propuestas que representen los intereses de la industria, los trabajadores y el sector agropecuario.

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ahz.