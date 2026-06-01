¿Es seguro comprar boletos en sitios de reventa como StubHub o Viagogo? Lo que debes saber antes de pagar

Comprar boletos para conciertos, partidos de fútbol, festivales o eventos deportivos en sitios de reventa se ha vuelto cada vez más común en México. Plataformas como StubHub y Viagogo permiten encontrar entradas incluso cuando los boletos oficiales ya están agotados.

FIFA World Cup 2026 / Todd Kirkland - FIFA Ampliar

Pero también generan muchas dudas: ¿son legales?, ¿qué pasa si el boleto es falso?, ¿hay garantía?, ¿cuánto cobran de comisión?, ¿conviene vender ahí?

Aquí te explicamos cómo funcionan estos sitios, qué riesgos existen y qué debes revisar antes de comprar o vender.

¿Qué es StubHub y qué es Viagogo?

Tanto StubHub como Viagogo son plataformas de reventa de boletos. Es decir, funcionan como intermediarios entre personas que quieren vender entradas y compradores interesados.

No son organizadores de eventos ni boleteras oficiales como Ticketmaster México o Boletomóvil.

El proceso normalmente funciona así:

Una persona compra boletos originalmente. Decide revenderlos en la plataforma. El comprador paga en el sitio. La plataforma retiene el dinero temporalmente. El boleto se entrega digitalmente o físicamente. Si todo sale bien, el vendedor recibe el pago.

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¿Es legal comprar boletos en reventa en México?

La respuesta corta es: sí, aunque con matices. En México no existe una prohibición general federal que haga ilegal comprar boletos en plataformas de reventa. Sin embargo, algunos estados o reglamentos locales sí contemplan sanciones para la reventa no autorizada en inmediaciones de eventos.

Además, muchos organizadores establecen en sus términos y condiciones que los boletos no pueden revenderse por encima de cierto precio o fuera de canales autorizados.

World Cup tickets USA / picture alliance Ampliar

En la práctica:

Comprar en StubHub o Viagogo no suele generar problemas legales para el comprador.

El mayor riesgo normalmente no es legal, sino financiero: boletos inválidos, precios inflados o problemas de acceso al evento.

También es importante considerar que algunos eventos utilizan boletos nominales o sistemas anti-reventa, especialmente en conciertos internacionales y partidos de alta demanda.

¿Es seguro comprar boletos en StubHub o Viagogo?

Puede ser seguro, pero no está libre de riesgos. Las plataformas ofrecen sistemas de protección al comprador, aunque la experiencia depende mucho del vendedor y del tipo de evento.

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Lo que normalmente sí ofrecen

Garantía de reembolso si el boleto resulta inválido.

Atención al cliente.

Protección de pago.

Seguimiento del pedido.

Entrega digital relativamente rápida en muchos casos.

Riesgos más comunes

Boletos duplicados.

Entradas transferidas demasiado tarde.

Problemas con boletos PDF falsificados.

Cargos finales mucho más altos por comisiones.

Cambios de nombre imposibles en boletos nominales.

En eventos muy grandes —como finales de fútbol, conciertos agotados o partidos del Mundial— la demanda extrema también dispara las estafas.

Mx - Boletos impagables FIFA / NurPhoto Ampliar

Uno de los problemas más comunes en estas plataformas es que muchas veces se anuncian “boletos especulativos”, es decir, boletos que aún no existen. El vendedor cree que en algún momento tendrá boletos y los anuncia, pero si en realidad no le llegan los boletos, entonces no podrá cumplir con la venta.

¿Cómo es el proceso para comprar boletos en sitios de reventa?

Paso a paso habitual

1. Buscar el evento

Seleccionas ciudad, fecha y zona disponible.

2. Revisar precios

El precio inicial rara vez es el total final. Las plataformas suelen agregar cargos al final del proceso.

3. Crear una cuenta

Debes registrar correo y método de pago.

4. Pagar

Generalmente aceptan:

Tarjetas de crédito

Débito

PayPal

Algunos métodos digitales adicionales

5. Recibir el boleto

Puede llegar:

En PDF

Transferencia móvil

Wallet digital

Envío físico (menos común hoy)

Museo de la FIFA / Elizabeth Ruiz Ruiz Ampliar

6. Validar acceso

El verdadero “momento de prueba” suele ser cuando escanean el boleto en el evento.

¿Cuánto cobran de comisión sitios como StubHub o Viagogo?

Las comisiones cambian constantemente según el país, el evento y la demanda.

Comisión para compradores

Normalmente los cargos de servicio pueden ir aproximadamente entre:

10% y 35% extra sobre el precio mostrado inicialmente.

En algunos eventos muy demandados, el costo final puede ser mucho mayor de lo esperado.

Por ejemplo:

Un boleto anunciado en $2,000 pesos puede terminar costando $2,600 o más tras cargos e impuestos.

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¿Es seguro vender boletos en StubHub o Viagogo?

En general sí, aunque el vendedor también asume riesgos. Las plataformas suelen proteger al comprador de manera más fuerte que al vendedor, por lo que es importante documentar todo.

Riesgos para vendedores

Contracargos.

Reclamos de compradores.

Penalizaciones por no entregar a tiempo.

Retención de pagos.

Cancelaciones del evento.

¿Cómo funciona vender boletos?

El proceso normal

Publicas el boleto. Defines precio. El comprador paga. Entregas el boleto. La plataforma libera tu dinero después del evento.

En muchos casos el pago no se libera hasta días después del evento para evitar fraudes.

FIFA World Cup 2026 tickets / Todd Kirkland - FIFA Ampliar

¿Cuánto cobran de comisión al vender?

Las plataformas suelen quedarse con una parte importante de la venta.

Comisiones aproximadas

Entre 10% y 20% del valor de venta.

A veces también existen:

cargos por procesamiento,

conversiones de moneda,

retenciones adicionales.

Eso significa que si vendes un boleto en $5,000 pesos, podrías terminar recibiendo bastante menos.

Mientras que Ticketmaster apoya la medida, otros sitios como StandHub dice que afectará a los clientes que buscan boletos de eventos con alta demanda / cmannphoto Ampliar

Consejos para comprar boletos de forma más segura en sitios de reventa

Antes de comprar

Verifica si el evento permite transferencias oficiales.

Revisa políticas de garantía.

Compara el precio final, no solo el inicial.

Usa tarjeta con protección antifraude.

Evita links compartidos por redes sociales.

Antes del evento

Descarga los boletos con anticipación.

Revisa nombres y datos.

Guarda correos y comprobantes.

Si es posible, agrega el boleto a wallet oficial.

¿Conviene usar plataformas de reventa?

Depende del contexto.

Puede valer la pena si:

El evento está agotado.

Es un partido o concierto muy importante.

Aceptas pagar más por asegurar entrada.

Puede no convenir si:

El evento tiene boletos nominales estrictos.

El sobreprecio es excesivo.

Existen riesgos altos de fraude o cancelación.

Conclusión

Comprar o vender boletos en plataformas como StubHub o Viagogo no es necesariamente una estafa, pero tampoco es tan simple o seguro como comprar directamente en una boletera oficial.

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Sí existen garantías y sistemas de protección, pero también:

comisiones elevadas,

riesgos de boletos inválidos,

y políticas que cambian según el evento.

La clave está en revisar cuidadosamente las condiciones, entender los cargos reales y considerar que, aunque estas plataformas funcionan para millones de usuarios, el riesgo nunca desaparece por completo en la reventa digital.