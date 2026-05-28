¿Vas a comprar un aire acondicionado en el Hot Sale? Con esta guía sabrás elegir el que necesitas

Esto es lo que tienes que tomar en cuenta si vas a comprar un aire acondicionado en el Hot Sale.

Una de las épocas favoritas de los mexicanos para hacer compras es el Hot Sale, pues durante esta campaña de ventas los precios se reducen casi a la mitad y hay muy buenas promociones. Y si, aprovechando que también estamos por iniciar la época de calor, quieres comprar un aire acondicionado, aquí te comparto algunos consejos para que sepas lo que debes tomar en cuenta al momento de elegir tu minisplit.

La mayoría de las familias mexicanas aprovechan el Hot Sale para adquirir aparatos y electrodomésticos, más que otros objetos de segunda necesidad. Es por eso que esta temporada de compras es ideal para adquirir un minisplit y sobrevivir a las altas temperaturas.

Recuerda que el Hot Sale 2026 termina el martes 22 de junio.

¿Cómo ahorrar luz con el aire acondicionado?

¿Cómo saber qué aire acondicionado comprar?

Ya sea que vayas a comprar tu A/C en línea aprovechando las ofertas del Hot Sale o que acudas a una tienda a adquirirlo, esto e lo que debes tomar en cuenta de acuerdo a tus necesidades:

Conocer los metros cuadrados de la habitación donde lo quieres instalar: Con base en la dimensión de la habitación donde lo colocarías, serán las toneladas y BTUS con las que debe cumplir el aparato para lograr enfriar ese espacio de manera eficiente.

Acá te comparto las dimensiones de una habitación que puede cubrir un minisplit de acuerdo a sus toneladas y BTUs:

9000 BTU = 0.75 Toneladas: Hasta 15 m²

12000 BTU = 1.0 Toneladas: Hasta 20 m²

18000 BTU = 1.5 Toneladas: Hasta 30 m²

24000 BTU = 2.0 Toneladas: Hasta 40 m²

Tecnología Inverter: Este tipo de tecnología es de ahorro de energía y alarga la vida de tu aparato al regular la velocidad del compresor.

Eficiencia energética: Además de ser invertir, verifica que cuente con las etiquetas de eficiencia energética: Sello FIDE, Etiqueta Energy Star y etiquetas correspondientes a las Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética y etiqueta A.

Deshumidificador: Algunos A/C ya tienen esta función que te puede ayudar si tu ubicación se encuentra en climas muy húmedos.

¿Qué cuidados debes darle a tu aire acondicionado?

Otros puntos que debes tomar en cuenta a la hora de pensar en adquirir un minisplit son:

Que la habitación donde lo quieres colocar cuente con la instalación para poder colocarlo.

Considerar el espacio donde colocarás el compresor, ya que este debe estar en un lugar ventilado y que sea accesible para el mantenimiento del aparato.

Tener en mente todos estos puntos te ayudará a adquirir el mejor aire acondicionado de acuerdo a tus necesidades, para que sea lo más eficiente posible y que su consumo de energía no se vea afectado en el recibo de la luz de la CFE.

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