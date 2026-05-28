Pensión IMSS e ISSSTE junio 2026: qué hacer si no cae tu pago y cuándo depositan este mes

El pago de pensiones del IMSS y del ISSSTE correspondiente a junio de 2026 ya tiene fecha confirmada, pero miles de jubilados también buscan resolver una duda recurrente: ¿qué hacer si el depósito no aparece en la cuenta el día programado? Tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como el ISSSTE ya publicaron sus calendarios oficiales y canales de aclaración para evitar fraudes, retrasos o confusiones bancarias.

Mientras el IMSS realizará el depósito el lunes 1 de junio, el ISSSTE adelantará el pago desde el 29 de mayo, según información oficial publicada por ambas instituciones. Las autoridades también emitieron recomendaciones para pensionados que no vean reflejado el dinero a tiempo o detecten inconsistencias en sus cuentas.

Fechas oficiales del pago de pensión IMSS e ISSSTE en junio 2026

De acuerdo con el calendario oficial:

IMSS: depósito el lunes 1 de junio de 2026

ISSSTE: depósito adelantado desde el viernes 29 de mayo de 2026

El IMSS recordó que los pagos se realizan normalmente el primer día hábil de cada mes, mientras que el ISSSTE mantiene su esquema de adelantos para pensionados y jubilados.

Qué hacer si no aparece el depósito de tu pensión

Las autoridades recomiendan no asumir inmediatamente un retraso del sistema y seguir primero una revisión básica con el banco. Entre las principales sugerencias están:

Revisar saldo y movimientos recientes

Confirmar que la cuenta bancaria siga activa

Verificar que no exista cambio de tarjeta o bloqueo bancario

Esperar algunas horas por posibles demoras interbancarias

Si el dinero sigue sin reflejarse, el IMSS cuenta con el trámite denominado “Solicitud para el pago de mensualidades no cobradas o diferencias relativas a la pensión”, diseñado para aclarar depósitos pendientes o diferencias en el pago.

Teléfonos oficiales para aclaraciones de pensión IMSS e ISSSTE

En caso de necesitar atención directa, estas son las líneas oficiales:

IMSS

800 623 2323

Opción 3 para pensionados

ISSSTE

55 5062 0555

55 4000 1000

El ISSSTE también permite consultar comprobantes y estatus de pago mediante sus plataformas oficiales digitales.

Recomendaciones del IMSS para evitar fraudes y riesgos

El IMSS pidió a los pensionados no compartir datos bancarios ni información personal con terceros, especialmente ante mensajes o llamadas sospechosas relacionadas con depósitos. Además, recomendó evitar acudir a cajeros automáticos o sucursales en horarios de alta afluencia el mismo día del pago.

Las autoridades insistieron en utilizar únicamente canales oficiales para reportar problemas o solicitar aclaraciones sobre depósitos de pensión.