Hoy No Circula 29 de mayo: ¿Qué autos descansan el viernes en CDMX y Edomex? / abalcazar

Si ya estás organizando tus traslados para cerrar la semana laboral o planificando tu salida de fin de semana, es indispensable que verifiques si tu vehículo tiene permiso para transitar este 29 de mayo. En el Valle de México, el cumplimiento de las normas ambientales del Hoy No Circula es clave para evitar contingencias y proteger la salud pública.

No permitas que una multa inesperada arruine tu inicio de descanso. El programa opera de manera regular de las 5:00 a las 22:00 horas. Aquí te detallamos quiénes deben quedarse en casa hoy.

¿Qué autos NO circulan este viernes 29 de mayo de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito son:

Vehículos con engomado AZUL.

Terminación de placa 9 y 0.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los autos que están exentos de estas restricciones y pueden transitar sin temor a infracciones por la metrópoli son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula este viernes puede representar un golpe fuerte a tu bolsillo. La sanción económica para este año oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que equivale a un monto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas para liberar tu vehículo del depósito vehicular.