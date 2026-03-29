Desapariciones en CDMX aumentan 57% en 2026; alertan por casos de mujeres

La crisis por desapariciones en la Ciudad de México durante 2026 se agrava, advirtieron diputados del PAN.

Los legisladores señalaron que la capital enfrenta un repunte en estos casos, por lo que urgieron a replantear los protocolos de atención a víctimas y la coordinación institucional.

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¿Cuántas personas han desaparecido en 2026?

De acuerdo con los diputados panistas, en lo que va del año se contabilizan 242 personas desaparecidas en la capital, lo que podría representar un aumento del 57 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

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¿Por qué preocupa el aumento en mujeres?

La situación es especialmente crítica para las mujeres, ya que los casos prácticamente se duplicaron al pasar de 49 a 99 entre enero y marzo.

Ante este panorama, los legisladores insistieron en la necesidad de rediseñar la atención a víctimas y fortalecer los mecanismos de búsqueda para atender esta problemática.

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