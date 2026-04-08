Registro de Desapariciones en México: Personas con datos insuficientes no pueden quedar sin búsqueda

“Ir detrás de las cifras es perder la intención de la búsqueda de personas”.

Tras la presentación de la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, emitido por el Gobierno Federal, en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, la voz de Carlos Pérez Ricart, profesor investigador del CIDE y Santiago Aguirre, académico de la Ibero hallaron punto de coincidencia al afirmar que se está haciendo un esfuerzo para la localización de las personas desaparecidas, pero que preocupa que quienes no tienen datos suficientes para su localización puedan quedar sin búsqueda . En este contexto, el tema de la desaparición forzada en México vuelve a tomar relevancia.

El registro de desaparecidos en México: un sistema que "está mal hecho".



“El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene seis o siete años y me parece que, de todos los colores, desde la oposición, por parte de las familias e incluso por parte del… pic.twitter.com/Cwls3YkYWp — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 8, 2026

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Cuestionamientos al registro y cifras oficiales

Carlos Pérez Ricart, profesor investigador del CIDE, señaló que “las personas migrantes no están en la mira del Gobierno, y que en el registro de personas desaparecidas no localizadas “no son todos los que están, ni están todos los que son” por lo que hay coincidencia ente la oposición, familias e incluso gobierno al señalar que el registro estaba mal hecho.

Reconoció que personas que han sido desaparecidas y no están como en el caso de los migrantes, que no tuvieron la capacidad o medios de ponerlos en el registro que actualmente alcanza los 132,534 que no necesariamente están desaparecidas y no han sido desaparecidas por el Estado; son desapariciones voluntarias.

Por ello identificó tres grupos de personas desaparecidas:

Personas de las que no se tienen datos suficientes para las búsquedas, Personas con registro y actividades desde su desaparición Personas sin actividad a la fecha desde su desaparición.

Por ello llamó a tener un registro más que estadístico, uno para la búsqueda de personas, no obstante, reconoció que “en esta administración se están haciendo cocas importantes para la búsqueda”.

Y señaló como “irresponsables los comentarios que señalan que se trata de un intento por depurar o por desaparecer desaparecidos”. Resalto el trabajo de Marcela Figueroa y afirmó “hay un esfuerzo muy importante del gobierno federal de decir hay que investigar y buscar a estas personas”, pero afirmó que el propio gobierno niega el esfuerzo de la búsqueda y se da un tiro en el pie”, lo que dijo es “doloroso porque la búsqueda se combina con la mala respuesta del gobierno y de la Presidenta Sheinbaum”.

México enfrenta la crisis de #Desapariciones más grave del continente; un sistema que lucha por organizar sus registros entre el sobrerregistro y el subregistro: "Es la peor crisis de desaparición del continente y del mundo en un contexto donde no hay conflicto armado interno",… pic.twitter.com/m0aUs2UedG — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 8, 2026

Análisis de expertos y riesgos en la búsqueda

Por su parte, Santiago Aguirre, académico de la Ibero, recordó que detrás de la crisis de desaparición hay personas a las que les falta alguien.

Hablar de esta crisis es hablar de personas con nombres y apellidos, que son buscadas por sus familiares y amigos desde hace años, “ir detrás de las cifras es perder la intención”.

Coincidió con Carlos en que se debe reordenar el registro y subregistro, reconoció el trabajo de Marcela Figueroa por el esfuerzo realizado, pero antes de aplaudir un avance, dio “hay que mirar con lupa estos tres tercios en los que se está desagregando”.

Un 33%, es decir 44 mil 128 personas se confirma que están desaparecidas porque no tienen ninguna actividad tras su desaparición,

Es el número mínimo de desaparecidos y es una tragedia, es la peor crisis”. —

El segundo tercio, dijo tiene que ver con los casos 40 mil personas, solo 5 mil hay prueba de vida, pero es precipitado decir que 40 mil tienen actividad por su desaparición y salen del registro.

En el tercer tercio, detalló, es muy problemático que es el 36%, es decir casi 46 mil personas reportadas con datos insuficientes por la autoridad para su búsqueda, que van desde nombre, edad, sexo queden sin ser buscadas.

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Y agregó que los casos más burdos, demuestran que el registro tenía problemas, porque no se puede verificar cómo se levantó la información, “la duda es legítima y solo se puede solventar transparentando la base de datos no solo en PowerPoint”, sino con auditorias desde la sociedad civil.

Carlos resaltó que lo más importante es que “la tarea del Estado no es desconocer a las personas, sino buscar esos datos que faltan para encontrarles”.

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Incluso señalo que hay muchas mujeres que han sido violentadas por sus parejas y “no quieren ser localizadas” hay que mirar los matices. Ojalá llegue pronto el informe técnico y saber que se está haciendo con la reclasificación.

Finalmente, Santiago consideró ante una crisis humanitaria la peor respuesta es que a esas personas se les deje de buscar; la perspectiva es salir a buscar los datos que le faltan.