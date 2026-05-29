Sheinbaum destaca a maestros y entrega apoyos de la Beca Rita Cetina

Destacó la presidenta Claudia Sheinbaum a las maestras y maestros de la educación pública del país afirmando que es posible brindar con ellos, la mejor preparación para los menores.

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre la educación pública y el magisterio?

A pesar de las manifestaciones y exigencias de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quienes han amagado con evitar la realización del Mundial, desde Lerma, Estado de México, la Primera Mandataria habló de la importancia de brindar más recursos al sector educativo apoyando además a las y los alumnos a través de becas y programas sociales.

“Como madre sé que lo primero que le damos a los hijos es amor, cariño, pero lo segundo que queremos para nuestros hijos es educación, la mejor educación posible. Durante muchos años nos dijeron que la educación particular era mejor. ¿Lo han oído eso? Que las escuelas privadas son mejores que las públicas, ¿han oído eso? ¡Pues es falso! ¡No es cierto! La mejor escuela es la escuela pública. ¿Y eso saben por qué es? ¡Porque tenemos a las mejores maestras y maestros de México, en el magisterio nacional!”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum entrega apoyos de la Beca Rita Cetina Ampliar

¿Cómo se entregarán los apoyos de la Beca Rita Cetina?

Al encabezar la entrega de tarjetas Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares a alumnos de primaria, destacó que es posible brindar apoyos sociales gracias a una correcta administración y combatiendo la corrupción.

Beca Rita Cetina. Lerma, Estado de México https://t.co/V78Cadnxgx — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 29, 2026

¿Cuántos estudiantes reciben actualmente las becas para el bienestar?

En tanto el coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, recordó que la jefa del Ejecutivo Federal se comprometió a fortalecer el sistema de becas del país por lo que el año pasado se universalizó la beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, 5.6 millones de estudiantes.

Claudia Sheinbaum entrega apoyos de la Beca Rita Cetina Ampliar

Destacó que este año se suma a más de nueve millones de estudiantes que recibirán la beca que será para útiles y uniformes escolares; con esto explicó, se están atendiendo a 20 millones de estudiantes en el país y al cierre se espera atender a dos millones de estudiantes más.

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