Marchan en Cuernavaca para exigir la búsqueda de Michelle Itzayana

En Morelos, estudiantes y familiares exigen la búsqueda de Michelle Itzayana, desaparecida desde el 24 de mayo.

Esta mañana, familiares y alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) marcharon por las principales calles de Cuernavaca, para exigir que se agilicen los procesos de búsqueda y localización de su compañera Michelle Itzayana Fuentes Calderón, estudiante del Sistema Universitario de Educación Mixta (SEUM), desaparecida el domingo 24 de mayo.

La marcha partió de la glorieta Tlaltenango, situada en la zona norte de la capital y recorrió la avenida Emiliano Zapata hasta llegar al Palacio de Gobierno.

Los alumnos pegaron en diferentes sitios la ficha de búsqueda de Michelle Itayana, de 15 años de edad, para hacer visible el caso y exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) agote todas las líneas de investigación para dar con su paradero.

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Familiares y estudiantes exigen avances en la búsqueda

Kimberly Sarahí, hermana de Michelle Itzayana, pidió mayor apoyo de la ciudadanía y de las autoridades en la búsqueda en campo en la zona del municipio de Yautepec donde fue vista por última vez.

“Ella era una muchacha de estar siempre en su casa, nunca, casi nunca salía, casi siempre era de la escuela a su casa y no salía a otro lado, yo no le conocía amistades malas que le influyeran en otras cosas para que se saliera de su casa”.

Los alumnos portaron cartulinas con la fotografía de Michelle Itzayana y una lona con las leyendas “no pararemos hasta encontrarla” y “tu familia te espera”.

“Ese día estaba haciendo su tarea y salió para comprar una cartulina y de repente ya no regresó y fue cuando nos preocupamos y salimos a buscarla y ya no la encontramos. Fue como a las 12 cincuenta y tantos que salimos a buscarla”.

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Fiscalía de Morelos mantiene líneas de investigación

A través de un video, Yesica Calderón Segura, docente de la UAEM y madre de Michelle Itzayana, pidió que se apoye a la familia con la búsqueda en la colonia Álvaro Leonel, donde se encuentra su domicilio.

“Si se me apoya que se me apoye en mi comunidad en donde pasó la pérdida de Michelle que es en la colonia Álvaro Leonel, municipio de Yautepec, un día domingo en donde mi hija manifestaba que era muy feliz en su preparatoria, entones ella tenía un horario muy flexible en donde iba tres veces a la semana, salía muy temprano y nunca hubo peligro de que ella llegara tarde a la casa hasta ese día que se perdió”.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que se encuentra en desarrollo la búsqueda de la menor y se tomaron en cuenta todas las líneas de investigación para encontrarla.

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ahz.