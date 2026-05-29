Caso Maru Campos vs. Javier Corral se retrasa; juez fija nueva audiencia

La jueza de la Sala de Oralidad determinó diferir la audiencia de revisión de la actuación del Ministerio Público, en la que se busca reabrir las acusaciones contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, debido a que el senador Javier Corral Jurado no se presentó ante el juzgado en calidad de víctima en el Reclusorio Sur.

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¿Por qué se aplazó la audiencia del caso Maru Campos?

Por ello, la audiencia fue reprogramada para el próximo martes a las 9:45 de la mañana.

De acuerdo con lo establecido por la autoridad judicial, en caso de que el legislador no acuda a la nueva cita, quedará firme la determinación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de no ejercer acción penal contra la mandataria estatal.

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¿Qué denuncias presentó Javier Corral?

Cabe recordar que Corral denunció a la gobernadora, conocida como Maru Campos, por los presuntos delitos de ejercicio abusivo de funciones, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad.

Las acusaciones derivan de un incidente ocurrido en agosto de 2024, cuando personal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentó detener al entonces exgobernador en un restaurante de la colonia Roma, en la Ciudad de México.

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